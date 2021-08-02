Более 250 человек за сутки: в Литве задержали рекордное количество мигрантов из Беларуси

До конца 2021 года литовские власти ожидают до 10 тысяч нелегальных мигрантов. Для защиты от них пограничники сооружают забор из колючей проволоки на границе.

Литовские пограничники задержали за воскресенье, 1 августа наибольшее количество нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Задержано 255 человек. Об этом сообщает литовское издание Delfi.

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За сутки первого дня августа было задержано 269 нелегалов, что на 98 человек больше, чем в при прошлом рекорде.

Как сообщил изданию представитель Службы охраны государственной границы (СОГГЛ) Гедрис Мишустсис, мигранты теперь идут через все участки границы и в любое время суток, а не только в местах, где нет камер и ночью.

Из-за сложившейся ситуации литовское правительство может выделить более 150 млн евро на сооружение забора с колючей проволоки протяженностью 508 км. До конца года в МВД Литвы прогнозируют до 10 тысяч нелегальных мигрантов.

"Мы планируем установить у самой границы забор, не ниже четырех метров от земли", — заявил замглавы СОГГЛ Видас Мачайтис.

Всего на сооружение физического барьера на границе может понадобиться более 500 млн евро, и на данный момент неизвестно, поможет ли ЕС в оборудовании сооружения.

Президент Литвы прямо обвиняет беларусские власти в организации потока мигрантов. Основной поток людей идет из Ирака, Ирана и Сирии. Ранее президент Лукашенко заявил, что больше не будет сдерживать поток мигрантов, пытающихся через Беларусь попасть в страны ЕС.

Напомним, Украина приняла решение передать Литве колючую проволоку для сдерживания потока мигрантов из Беларуси. С 9 июля на литовско-белорусской границе ведутся работы по ограждению границы проволокой.

Пограничники ЕС начинают срочную операцию на границе Литвы из-за мигрантов из Беларуси. Число мигрантов из Беларуси выросло в 20 раз по сравнению с прошлым годом.