Понад 250 людей за добу: у Литві затримали рекордну кількість мігрантів з Білорусі

До кінця 2021 року литовська влада очікує до 10 тисяч нелегальних мігрантів. Для захисту від них прикордонники споруджують паркан з колючого дроту на кордоні.

Литовські прикордонники затримали за неділю, 1 серпня найбільшу кількість нелегальних мігрантів з території Білорусі. Затримано 255 осіб. Про це повідомляє литовське видання Delfi.

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За добу першого дня серпня було затримано 269 нелегалів, що на 98 осіб більше, ніж у минулому рекорді.

Як повідомив виданню представник Служби охорони державного кордону (СОДКЛ) Гедріс Мішустсіс, мігранти тепер йдуть через всі ділянки кордону і в будь-який час доби, а не тільки в місцях, де немає камер, і вночі.

Через ситуацію, що склалася, литовський уряд може виділити понад 150 млн євро на спорудження паркану з колючого дроту завдовжки 508 км. До кінця року в МВС Литви прогнозують до 10 тисяч нелегальних мігрантів.

"Ми плануємо встановити біля самого кордону паркан, понад чотири метри від землі", — заявив заступник голови СОДКЛ Відас Мачайтіс.

Усього на спорудження фізичного бар'єру на кордоні може знадобитися понад 500 млн євро, і наразі невідомо, чи допоможе ЄС в обладнанні споруди.

Президент Литви прямо звинувачує білоруську владу в організації потоку мігрантів. Основний потік людей йде з Іраку, Ірану і Сирії. Раніше президент Лукашенко заявив, що більше не буде стримувати потік мігрантів, які намагаються через Білорусь потрапити в країни ЄС.

Нагадаємо, Україна прийняла рішення передати Литві колючий дріт для стримування потоку мігрантів з Білорусі. З 9 липня на литовсько-білоруському кордоні проводяться роботи з огорожі кордону дротом.

Прикордонники ЄС починають термінову операцію на кордоні Литви через мігрантів з Білорусі. Число мігрантів з Білорусі зросло у 20 разів порівняно з минулим роком.