В одесском порту в грузовике с тканями нашли нелегалов из Сирии (видео)

На днях двое ливанцев пытались вплавь добраться до Польши, но не смогли справиться с мощным течением Западного Буга.

В морском торговом порту "Черноморск" (под Одессой) незаконных мигрантов обнаружили при оформлении теплохода, который прибыл из Турции. Задержание нарушителей стало возможным благодаря оперативной информации, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Двоих мужчин без документов обнаружили среди груза ткани в полуприцепе турецкой регистрации. Они назвались гражданами Сирии и сказали, что планировали нелегально попасть к родственникам в Италию. В порту Турции они заплатили по 7000 евро за возможность "путешествовать" в полуприцепе.

Вблизи пункта пропуска нелегалов ожидал их соотечественник, который имеет вид на жительство в Украине.

По факту открыто уголовное производство.

Сообщается, что с начала 2021 года пограничники Одесского отряда задержали уже 15 незаконных мигрантов.

Госпогранслужба Украины в последние дни несколько раз распространяла информацию, связанную с нелегальной миграцией. Например, 27-летнему украинцу объявили подозрение в организации в ноябре 2020 года незаконной переправки через границу иностранцев. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Суд признал виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года двух украинцев, пытавшихся в прошлом году незаконно переправить через границу граждан Бангладеш.

Двое ливанцев хотели попасть в Польшу через Западный Буг. При их приближении к реке сработала сигнальная мина. Пограничники выехали на это место, а иностранцы разделись и бросились в реку. Сильное течение заставило их развернуться, а на берегу пловцов ждали пограничники.

Напомним, с 7 июля иностранцев опять стали штрафовать за нарушение правил пребывания в Украине. Ранее этого не делали из-за карантинных ограничений.

За первый квартал 2021 года Госмиграционная служба выдала 2 717 разрешений на иммиграцию и отказала 110 лицам. За тот же период отменили 457 разрешений и продлили срок пребывания 2 602 иностранцам и лицам без гражданства. С января по март нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на общую сумму 5,8 млн грн.