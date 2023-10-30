В Польше задержали пару украинцев: у них на балконе в пакете нашли тело младенца
О младенце стало известно, когда медики в больнице, куда обратилась женщина, обнаружили, что она недавно родила.
В Польше в Гдыне задержали двоих украинцев. У них дома нашли тело младенца, спрятанное в пакет. Об этом сообщает местное издание radiogdansk.pl.
Инцидент произошел на улице Рыдзовой. Полиция задержала двоих человек: 44-летнюю мать новорожденного и ее на год младшего партнера. Они оба являются гражданами Украины.
Следов насильственной смерти на теле младенца визуально не обнаружили, поэтому тело мальчика отправили на судебно-медицинскую экспертизу.Важно
"Установлено, что ребенок родился в конце восьмого месяца беременности и, вероятно, не дышал или дышал очень непродолжительное время. Нельзя четко сказать, родился ли он живым. Для этого потребуются дополнительные гистопатологические исследования. 44-летней матери ребенка и ее мужу предъявлено обвинение в надругательстве над телом", — сказал представитель окружной прокуратуры Гданьска Мариуш Душинский.
Подозреваемые свою вину не признают.
За надругательство над телом украинцам грозит до двух лет лишения свободы. Подозреваемые будут находиться под наблюдением полиции и им запрещено покидать пределы страны.
О младенце стало известно после того, как женщина попала в больницу, и медики обнаружили, что она недавно родила. Когда ее начали спрашивать о ребенке, она призналась, где спрятала тело новорожденного малыша.
Напомним, что в Киеве у 36-летней жительницы Кривого Рога Антонины Пашковской, которая жила с новорожденным сыном на улице, могут отобрать ребенка. В Печерском суде назначено судебное разбирательство, где будет решаться этот вопрос.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области в пожаре погибли двое детей в возрасте до года, пока многодетная мать копала картошку.