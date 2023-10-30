У Польщі затримали пару українців: в них на балконі в пакеті знайшли тіло немовляти

Про немовля стало відомо, коли медики в лікарні, куди звернулася жінка, виявили, що вона нещодавно народила.

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У Польщі в Гдині затримали двох українців. В них вдома знайшли тіло немовляти, сховане в пакет. Про це повідомляє місцеве видання radiogdansk.pl.

Інцидент стався на вулиці Ридзовій. Поліція затримала двох осіб: 44-річну матір новонародженого та її на рік молодшого партнера. Вони обидва є громадянами України.

Слідів насильницької смерті на тілі немовляти візуально не виявили, тож тіло хлопчика відправили на судово-медичну експертизу.

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"Встановлено, що дитина народилася наприкінці восьмого місяця вагітності і, ймовірно, не дихала або дихала дуже нетривалий час. Не можна чітко сказати, чи народився він живим. Для цього будуть потрібні додаткові гістопатологічні дослідження. 44-річній матері дитини та її чоловікові висунули звинувачення в нарузі над тілом", – сказав представник окружної прокуратури Гданська Маріуш Душинський.

Підозрювані свою провину не визнають.

За наругу над тілом українцям загрожує до двох років позбавлення волі. Підозрювані перебуватимуть під наглядом поліції та їм заборонено залишати межі країни.

Про немовля стало відомо після того, як жінка потрапила до лікарні, і медики виявили, що вона недавно народила. Коли її почали питати про дитину, вона зізналася, де сховала тіло новонародженого малюка.

Нагадаємо, що у Києві у 36-річної жительки Кривого Рогу Антоніни Пашковської, яка жила з новонародженим сином на вулиці, можуть відібрати дитину. В Печерському суді призначено судовий розгляд, де буде вирішуватись це питання.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині у пожежі загинули двоє дітей віком до року, поки багатодітна мати копала картоплю.