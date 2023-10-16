Жила з немовлям на вулиці: суд Києва вирішує долю сина жінки-безхатька (фото)

Крім наймолодшого сина жінка має ще двох старших дітей, які виховуються її родичами. До 1-річного Сашка жінка не навідувалася від березня 2023 року.

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В Києві у 36-річної жительки Кривого Рогу Антоніни Пашковської, яка жила з новонародженим сином на вулиці, можуть відібрати дитину. В Печерському суді столиці 17 жовтня призначено судовий розгляд, де буде вирішуватись це питання. Про це повідомляє ТСН.

Так, наприкінці березня 2023 року на вулиці Бойчука в землянці поліція разом з працівниками соцслужб виявила 5-місячного хлопчика, який жив разом з мамою. Жінка не мала в Києві свого житла, а незадовго до цього вона втекла з реабілітаційного центру через те, що їй не подобалися там правила перебування. Вона оселилася у закинутій недобудові. Дитина перебувала в холоді та в антисанітарних умовах.

Будівля, де жила Антоніна Пашковська з сином

Як стверджують працівники соцслужб, мати жодного разу не купала дитину і годувала її сумішшю на гарячій воді, яку їй іноді давали небайдужі люди.

Жодного разу не поцікавилася долею сина

У Службі у справах дітей та сім’ї Печерської райдержадміністрації говорять, що після того, як дитину вилучили, мати жодного разу не поцікавилася, як хлопчик.

"За цей час з боку матері не було жодної спроби дізнатися про долю дитини", — розповіла представниця Служби у справах дітей та сім’ї Печерської райдержадміністрації Ірина Озерецьківська.

Жінка з сином жила в недобудові

В соцслужбі зазначають, що матір хлопчика інформували, що вона має право виховувати дитину, але для цього має забезпечити їй відповідні умови. У разі відібрання сина у жінки, його зможуть віддати на усиновлення.

Має трьох дітей і стала краще виглядати

Мешканці будинку №35 на вулиці Бойчука, поруч з яким розташована землянка, де живе Антоніна Пашковська, розповідають, що жінка стала останнім часом краще виглядати.

"Стала ретельніше доглядати за собою. Мені запам’яталось, що в неї був дуже красивий манікюр, вона виглядала краще, ніж раніше. Не знаю, що змінилось у неї в житті", — розповіла одна з мешканок будинку №35.

Маленького Сашка вилучили з родини

Антоніна Пашковська родом із Кривого Рогу і має трьох дітей. Старшій доньці, Віолеті, вже 13-й рік, вона мешкає зі своїм татом за кордоном. Середньому синові, Кирилу, зараз 6 років. Його нібито забрала мачуха Антоніни і віддала його своїй доньці, яка не може мати власних дітей, на виховання, а саму Антоніну вигнали з дому.

Наймолодшого сина Сашка жінка народжувала в пологовому будинку в Києві. Після пологів її відправили в Полтаву, в будинок матері та дитини. Але звідти вона втекла, тому що там, за її словами "як у концтаборі". Нещодавно Сашкові виповнився рік.

Нагадаємо, що на Вінниччині сталася пожежа, в якій загинули двоє дітей віком до року, поки багатодітна мати копала картоплю.

Раніше повідомлялося, що у Рівному в родині військового народився малюк-"богатир". Малюк став одним із новонароджених "немовлят-рекордсменів" за своєю вагою і зростом.