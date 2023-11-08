В Украине выявили первый случай штамма коронавируса "Пирола": подробности

По данным Минздрава, из-за большого количества мутаций новый подвид COVID-19 быстрее поражает организм с ослабленным иммунитетом.

В Ровненской области зафиксирован первый в Украине случай заражения новым субвариантом коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения 7 ноября.

Сообщается, что "Пиролу" выявили у 20-летнего мужчины. Вирус удалось обнаружить методом секвенирования, позволяющем генетически расшифровать вирус.

По словам главного государственного санитарного врача Игоря Кузина, симптомы "Пиролы" не имеют существенных отличий от других штамов коронавируса. У больных наблюдается насморк, высокая температура, кашель, головная боль, упадок сил, потеря обоняния или вкуса.

В Минздраве отметили, что из-за большого количества мутаций новый подвид быстрее поражает организм с ослабленным иммунитетом.

"Заболеть могут даже ранее вакцинированные, однако вакцина снижает риски осложнений", — подчеркнул Кузин.

Впервые новый субвариант коронавируса был зарегистрирован летом на территории Израиля. Позже его также нашли в США, Дании и Великобритании.

В публикации также упоминается о том, что за прошедшую неделю в Украине зарегистрировано 9480 случаев коронавируса, 45 случаев закончились летальным исходом.

Что известно о штамме коронавируса "Пирола"

По данным National Post от 18 сентября, в новом варианте COVID-19 "Пирола" больше мутаций, чем в любом другом варианте с момента появления штамма "Омикрон".

Профессор Франсуа Баллу из Института генетики Университетского колледжа Лондона полагает, что штамм мог возникнуть у человека с ослабленной иммунной системой.

Органы здравоохранения Канады и США отмечают, что этот вариант коронавируса не вызывает особо тяжелых заболеваний. Считается, что с ним можно бороться теми же методами, что и с предыдущими видами вируса.

Напомним, 25 октября СМИ сообщили, что китайские ученые выявили восемь ранее неизвестных вирусов, полученных от грызунов на острове Хайнань. Исследование показало, что обнаруженные патогены имеют значительные шансы заразить человека в случае их межвидового распространения.

Ранее, 25 сентября, эксперты в области здравоохранения предупредили, что следующая пандемия может быть в 20 раз более смертоносной, чем COVID-19 и по масштабам сравнима с испанским гриппом.