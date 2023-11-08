В Польше на заброшенном кладбище нашли тело украинки, которая находилась в розыске: подробности

Женщина исчезла из местной больницы еще 20 октября, и после этого о ее судьбе было ничего неизвестно.

В Люблине на территории бывшего кладбища нашли тело украинки. Она находилась в розыске уже почти 2 недели. Об этом пишет польское издание lublin112.

Тело женщины в кустах на еврейском кладбище на ул. Лечинского в Люблине обнаружили случайные прохожие. Они сообщили в полицию.

Правоохранители под руководством прокурора провели осмотр места происшествия. Врач, который принимал участие в мероприятиях, предварительно исключил причастность к смерти украинки третьих лиц. По решению прокуратуры тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Как выяснилось, это без вести пропавшая 50-летняя гражданка Украины, поиски которой продолжались с 20 октября.

Кладбище, где нашли тело украинки

Правоохранители установили, что женщина покинула больницу и с тех пор не выходила на связь с родными. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства ее смерти.

Напомним, что в Польше украинец спас гражданина Латвии с инвалидностью. Гражданин Украины заметил, как из автомобиля неизвестные люди вытащили инвалидную коляску, на которой сидел человек без обеих ног.

Ранее сообщалось, что в Польше, спасая подругу, погиб подросток из Украины. Девушка вышла на рельсы, а он увидел поезд и пытался предотвратить трагедию.