Когда придут морозы и выпадет снег: синоптики дали прогноз (карта)

10 ноября в Украине будет преобладать сухая погода, в северо-восточных и большинстве центральных областях ожидаются туманы ночью и утром. Ночью температура воздуха в Карпатах опустится до -4 градусов, рассказали синоптики.

Во второй половине ноября температура воздуха будет постепенно снижаться. Об этом сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии "УНИАН".

"Среднемесячная температура у нас рассчитана в пределах 2-7 градусов тепла по территории всей Украины", — сказала Наталья Птуха.

Она отметила, что спрогнозировать снег в ноябре сложно, однако его не стоит исключать, поскольку по статистическим климатическим данным в это время он не является чем-то аномальным. Кроме этого, она считает, что нынешняя зима также должна быть теплой. В частности, на это влияют глобальные процессы вроде Эль-Ниньо, климатические изменения и то, что в последние годы климатологи наблюдают, что по всей Украине холодный период становится теплее. Несмотря на это, в стране будут проявления зимы, однако в меньшей силе, считает синоптик.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, во второй половине ноября средняя температура воздуха составит 5-10 градусов тепла.

"Особых похолоданий в ноябре нет... Температурный режим будет колебаться", — отметила она.

Она считает, что не стоит надеяться на снежный декабрь. Мартазинова прогнозирует зимой дожди и мокрый снег. В частности, она убеждена, что долгих сильных морозов не будет, однако это не означает, что зима не будет холодной.

Какой будет зима в Киеве

Синоптики Wisemeteo рассказали, что нынешняя зима в столице не будет особо отличаться температурными показателями от прошлого сезона. Средняя температура сезона составит около 0 градусов. 1 декабря начнется настоящая зима — столбики термометров покажут -2 градуса, тогда как средний температурный показатель составит -1 градусов.

"В начале месяца температура будет колебаться на уровне -4 градусов. Максимальная температурная отметка наступит 6-го декабря и составит 5 градусов — самое время сменить гардероб по сезону", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды на декабрь в Киеве

В январе произойдет потепление. Средняя температура месяца будет колебаться на уровне 0 градусов. Самым теплым днем станет 11 января, столбики термометров покажут 8 градусов тепла, а самым холодным 7 января — -6 градусов.

Прогноз погоды в январе в Киеве

В феврале будет прохладно. Средняя температура будет около 0 градусов, тогда как "мокрых" дней не ожидается.

Прогноз погоды в феврале в Киеве

Прогноз погоды на 10 октября

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу 10 ноября будет преобладать сухая погода, однако возможны туманы. Столбики термометров в течение дня покажут 8-12 градусов тепла, а на юге до 15 градусов. Ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла.

В субботу-воскресенье 11-12 октября ожидается очередной циклон с юго-запада Европы, что вместе с атмосферными фронтами обусловит дождливую погоду почти во всех областях.

Циклон, который придет с юго-запада Европы

По данным синоптиков Укргидрометцентра, 10 ноября осадков не будет, ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами туман в северо-восточных и большинстве центральных областях. Прогнозируют преимущественно южный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет 0-5 градусов тепла, на побережье морей до 8 градусов, а днем 8-13, на юге страны 12-17 градусов тепла, а в Карпатах ночью от 1 тепла до 4 градусов мороза, тогда как днем от 3 до 8 градусов тепла.

Прогноз погоды на 10 ноября

Прогноз погоды в Киеве 10 октября

По словам Диденко, в Киеве 10 октября ожидается сухая погода. Температура воздуха будет около 10 градусов тепла.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что в Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Будет преобладать южный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, а днем от 8 до 13. В Киеве ночью ожидается 2-4 градуса тепла, а днем 10-12.

Напомним, в ноябре средняя месячная температура воздуха будет около 2-7 градусов тепла. По данным синоптиков, такой температурный показатель является близким к норме.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова сообщила, что нынешняя зима ожидается мягкой и теплой. Однако по ее прогнозу, в декабре ожидается кратковременное похолодание с морозами до -15 градусов.