На Волыни на месте бывшего немецкого госпиталя обнаружили столетние находки (фото)

Вероятнее всего плита, которой сотня лет, висела на помещении еврейской школы. Ее вес составляет 4,6 килограмма, а размеры — ориентировочно 40х30 сантиметров.

В старом здании возле Свято-Духовского храма ПЦУ в волынском городе Берестечко во время демонтажа стены обнаружили металлическую плиту с надписью на иврите. Возраст находки может составлять ориентировочно сотню лет. Олег Дергай, директор Берестечкивского народного исторического музея, сообщил подробности "Суспільне".

Артефакт нашли случайно в старом здании. На месте сооружения в годы Второй мировой войны функционировал немецкий госпиталь.

Специалист рассказал, что городской совет разрешил разобрать часть этого помещения. Впоследствии на этом месте планировали построить церковь. Во время процесса разборки одной из внутренних стен часть печки упала. Откуда и вылетела металлическая плита.

Олег Дергай отметил, что демонтировали плиту вандальным методом. Ее целостность не пытались сохранить, поскольку там есть зарубка от топора или иного инструмента.

Печка завалилась и вылетела мимо головы волынянина. Этой плитой был перекрыт один из каналов.

Металлическая плита изготовлена из сплава трех металлов, среди которых свинец и цинк. Ее вес составляет 4,6 килограмма, а размеры — ориентировочно 40х30 сантиметров. С лицевой стороны доски текст был посеребрен, а две звезды Давида сверху были позолочены. Руководитель музея отметил, что столетняя плита, вероятно, выполняла свою функцию в еврейской школе, поскольку об этом свидетельствует соответствующая надпись на иврите: "поздравляем членов школьного совета с завершением строительства дома. Пусть ваши силы укрепятся и увеличатся. Берестечко. 1924 год, ученики".

Неподалеку от этого места через определенный период во время проведения хозяйственных работ Дергай нашел еврейскую пуговицу. Она была на территории бывшего гетто, что возле музея и Дома культуры в Берестечке.

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