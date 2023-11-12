Днепряне ходили за грибами, а нашли остатки казацкого зимовника (фото)

Исследование артефактов позволит больше узнать о прошлом казаков, живших на порогах Днепра.

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Валерий Касьяненко, исследователь истории Днепра, нашел фрагменты керамики и железных предметов 2-й половины XVIII века. Об этом сообщили на странице в Facebook в группе "Історія Старожитньої Кам'янки".

Оказалось, что на находку он наткнулся во время "грибной охоты". Найденная керамика и остатки железной посуды может свидетельствовать о том, что в локации располагался казацкий зимовник или хутор.

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В сообщении призвали украинцев тщательно обращать внимание на такие старой вещи и передавать специалистам. Анализ соответствующих артефактов позволит больше узнать о прошлом Украины.

"Поэтому, если где-то такие штуки увидите, сообщите нам, мы собираем для исследований истории", — говорится в заметке.

Что такое казацкий зимовник

Зимовник — это маленький хуторок, в котором могли проживать жил один или несколько казаков. Они преимущественно вели хозяйство, охотились, ловили рыбу, занимались ремеслами и земледелием. Именно на таких поселениях и базировалась экономика Запорожской Сечи.

Соответствующих зимовников было очень много. Именно в зимовниках жила основная часть запорожских казаков. В случае необходимости они могли менять место расположения такого своего поселения.

Напомним, 1 ноября на севере Италии обнаружили редкий инструмент бронзового века. Его возраст оценивают в более чем 3 тысячи лет. Ярмо, датированное поздней бронзовой эпохой (примерно 14-13 века до н. э.), откопали во время предыдущих раскопок для проведения работ по расширению газопровода.