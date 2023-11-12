"Много важных тем": глава ОП рассказал о ключевых целях визита в США

Глава ОП Андрей Ермак прибыл с официальным визитом в США, чтобы провести встречи в Белом Доме, а также Конгрессе и обговорить вопросы Формулы мира, укрепления обороны Украины и всестороннего сотрудничества.

Глава Офиса президента Андрей Ермак прибыл с официальным визитом в США. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

"В составе украинской делегации, возглавляемой Вице-премьером Юлией Свириденко, прибыл в США. Будут встречи в Белом Доме, Конгрессе, аналитических центрах, с представителями общественных организаций. Формула мира Президента, укрепление обороны Украины, всестороннее углубление сотрудничества и много важных тем", — написал Ермак.

Ранее глава ОП сообщал, что 12 ноября провел телефонные разговоры с советником премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Тимоти Барроу и советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. По словам Ермака, разговоры касались украинской Формулы мира. Пока предложения Киева обсуждаются на уровне советников.

Также глава ОП отметил, что проинформировал коллег о ситуации на самых горячих участках фронта, в частности, об оборонных операциях и наступательных действиях украинских войск.

Напомним, 28 октября на Мальте состоялась третья встреча советников по нацбезопасности и советников по внешней политики по имплементации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. На встрече были представители 66 государств и международных организаций, в том числе из Азии, Африки и Латинской Америки.

В процессе были рассмотрены ключевые направления "формулы мира" Зеленского, а внимание участников было сосредоточено на:

Ядерной и радиационной безопасности; Продовольственной и энергетической безопасности; Освобождении всех пленных и депортированных лиц; Восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка.

Фокус также писал, что, по словам руководителя Офиса президента Андрей Ермак, между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным продолжается постоянный диалог относительно действий во время войны с Россией. Позиция у них единая.