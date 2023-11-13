В Украине могут ввести карантин: в Минздраве назвали причину

По решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические мероприятия. Эпидемиологи будут решать, будут ли это закрытие школ, масочный режим или более жесткие нормы, рассказали в Минздраве.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине могут ввести карантин из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 13 ноября.

"Карантин во время зимнего периода является вполне возможным. И во многих регионах он применялся как в "доковидный" период, так и, скорее всего, будет применяться даже и сейчас", — сказал Игорь Кузин.

Он отметил, что с конца сентября и начала октября в Украине фиксируют повышенный уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам Кузина, посчитаны определенные так называемые эпидемические пороги (уровни заболеваемости), позволяющие сказать о существенной вспышке в какой-то из областей. В частности, наблюдается увеличение заболеваемости среди детей и взрослых.

"Поэтому для таких регионов, если там есть превышение эпидемического порога, применяются локальные противоэпидемические мероприятия", — заявил он.

Игорь Кузин напомнил, что локальные противоэпидемические мероприятия сводились к тому, что школы отправляли учеников на так называемый карантин в течение двух недель, а затем возобновляли обучение офлайн. В результате это позволило уменьшить уровень инфицирования детей, а во время пика заболеваемости — снизить распространение вируса в коллективах.

Он отметил, что по решению местных властей могут быть применены локальные противоэпидемические мероприятия, ведь только эта норма является работоспособной после того, как коронавирус был убран из групп особо опасных инфекционных заболеваний и отменен общий карантин.

"Будет ли это закрытие школ? Будет ли это масочный режим, например, в том же общественном транспорте? Будет ли это ограничение какой-то торговли? Будут ли это более жесткие какие-то нормы? Эти решения должны принимать местные эпидемиологи", — подчеркнул он.

Главный государственный санитарный врач добавил, что также за это будут отвечать местные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), они рассматривают подобные ситуации и принимают окончательные решения.

Напомним, 7 ноября в Ровненской области зафиксировали первый в Украине случай заражения новым субвариантом коронавируса "Омикрон" под названием "Пирола". Инфекцию обнаружили у 20-летнего мужчины.

В сентябре в Голосеевском районе Киева зафиксировали вспышку африканской чумки свиней. В результате чего на части территории "Конча-Заспы" установили карантин.