В Госпогранслужбе рассказали, когда ожидают разблокирования пунктов пропуска

В ГПСУ говорят, что из-за блокады польских перевозчиков усложняется работа и других пунктов пропуска и верят, что восстановление движения состоится после встречи с польскими перевозчиками.

В Госпогранслужбе говорят, что надеются на восстановление движения на пунктах пропуска после переговоров. Об этом сообщил в эфире "Радио Свобода" представитель ГПСУ Андрей Демченко.

В частности, переговоры с польскими перевозчиками и властями соседней страны были запланированы на 13 ноября. По словам Демченко, встреча планировалась еще до блокирования пунктов пропуска, однако не было возможности ее провести.

Представитель Госпогранслужбы также объяснил, что из-за блокирования движения также затруднена работа пункта пропуска "Шегини — Медыка".

"Из-за увеличения (потока) грузовиков создается очередь и инфраструктура этого пункта пропуска не позволяет за сутки оформить все эти грузовики, которые следуют из Польши в Украину через этот пункт пропуска", — сказал Андрей Демченко.

Также в утреннем эфире представитель ГПСУ отметил, что польская сторона принимала грузовики в пункте пропуска "Краковец" на выезд из Украины. Во всех других пунктах пропуска митингующие пропускают только по одному грузовику в час.

Забастовка польских перевозчиков

О том, что польские перевозчики планируют забастовку на границе стало известно 30 октября. Одними из их условий является восстановление для украинских перевозчиков получения разрешений, получение доступа к системе "Шлях", ужесточение правил перевозок для иностранных перевозчиков. Также они требуют создания отдельных очередей в Е-очереди для автомобилей на европейской регистрации и отдельных очередей на пунктах пропуска для пустых фур.

Из-за забастовки с обеих сторон пунктов пропуска образовались большие очереди из грузовиков. Так, по состоянию на 12 ноября в трех пунктах пропуска стояло около 2,5 тыс. грузовых автомобилей.

11 ноября в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры заявляли, что 13 ноября на границе состоится встреча перевозчиков и представителями польской власти для разблокирования работы пунктов пропуска.