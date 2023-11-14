В Тернополе двухлетний мальчик умер после лечения зубов у стоматолога

Маленького пациента не могли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

В Тернополе во время лечения зубов мальчику, которому был год и десять месяцев, стало плохо и вскоре он умер. Подробности сообщила пресс-служба Нацполиции.

Ребенка в государственную клинику привела мама, чтобы вылечить кариес. Медики отметили, что из-за возраста мальчика такую процедуру нужно делать только под наркозом. Для этого они предоставили соответствующее направление для сдачи всех анализов.

У ребенка начало падать давление через полтора часа после начала операции. Его отвезли в реанимационное отделение. Маленького пациента не могли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

Трагический случай, по информации издания Zaxid.net, произошел в Тернопольской коммунальной городской детской стоматологической клинике, расположенной на улице Злуки. Следователи конфисковали медикаменты и справки об анализах из стоматологического кабинета, где проводили процедуру. Продолжаются следственные действия.

В медучреждении пока информацию не комментировали.

Напомним, в июле 2021 года суд в Донецкой области оправдал стоматолога, на приеме у которой умер двухлетний ребенок. Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал металлический тампон, который препятствовал доступу воздуха в организм.

Судебная инстанция вынесла оправдательный приговор. Судьи заявили, что доказательства относительно действий врача были собраны с "нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса". Прокуратура вместе с родителями ребенка решила подавать на это решение апелляционную жалобу.