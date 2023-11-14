На Буковине в частном пансионате удерживают людей без согласия и в ужасных условиях (фото)

По информации Офиса омбудсмена, в пансионате обнаружили лиц, которые не давали свое согласие на проживание там. Пожилые люди в заведении не выходят на прогулки и не имеют четырехразового питания.

В одном из частных пансионатов для пожилых людей на Буковине обнаружили ужасные условия содержания. Люди не выходят на прогулки, а большинство пожилых людей содержатся в заведении без собственного согласия. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мониторинговая группа посетила частное учреждение "Милый Дом" в Черновицкой области. На момент проверки в пансионате находилось 16 пожилых людей. Во время общения с ними было выявлено, что большинство из них не давали своего согласия на пребывание в пансионате.

"В заведении существует практика заключения договоров с родственниками дееспособных клиентов при отсутствии у них подтверждения полномочий быть законными представителями подопечных", — говорится в сообщении.

Фото: Омбудсмен Украины Фото: Омбудсмен Украины Фото: Омбудсмен Украины Фото: Омбудсмен Украины Фото: Омбудсмен Украины

Собственно, в таких заведениях предусмотрено предоставление своим жителям медицинской помощи. Для этого он должен иметь лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике. Несмотря на это в Офисе Омбудсмена говорят, что частный пансионат такой лицензии не имеет. Также заведение не заключило соглашение с учреждением здравоохранения.

Кроме того, отмечается, что в пансионате не обеспечены требования инклюзивности и не соблюдены нормы жилой площади. У жителей заведения отсутствует четырехразовое питание, диетическое меню и график. Также в заведении нет укрытия, а дневную занятость пожилых людей никто не организует.

Сообщается, что обо всех фактах нарушений было сообщено правоохранителям и Черновицкой ОГА. Также соответствующие рекомендации по устранению нарушений направили частному пансионату.

Пансионат "Милый Дом"

Добавим, в Украине есть сеть частных пансионатов с аналогичным названием "Милый дом". Согласно информации на сайте, проживание в таком доме престарелых стоит он 8 тыс. гривен в зависимости от выбранных условий проживания.

В частности, от 8 тыс. гривен заведение предлагает стандартное питание, уход по требованию и проживание в комнате с еще тремя жителями. От 9 тыс. гривен жители получают дополнительно внимательный уход и улучшенное питание.

Также в заведении предлагают пакеты "Полулюкс" от 11 тыс. грн и "Люкс" стоимостью от 15 тыс. грн. За такую цену житель будет проживать сам или с еще одним человеком в комнате, будет иметь улучшенное или VIP питание и закрепленную медсестру.

Стоит отметить, что на сайте заведения указываются идеальные чистые условия пребывания, помещения с хорошим ремонтом. Кроме того, жителям обещают полноценный уход, качественное 5-ти разовое питание, прогулки и совместные развлечения.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как правильно выбрать гериатрический пансионат для близких. В частности, необходимо убедиться, чтобы заведение было безопасным и комфортным для пожилого человека.