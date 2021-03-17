Бабушка рядышком. Как правильно выбрать дом престарелых для близких

Фокус выяснил, на что нужно обращать внимание при выборе гериатрического пансионата, чтобы убедиться, что жить в нем комфортно и безопасно.

"Перевезли бабушку в этот дом престарелых после неудачного опыта в другом. Небо и земля. Здесь реально смотрят за постояльцами. Есть развлечения, питание хорошее и цена за все не космическая. Однозначно не жалею, что выбрали "Золотое время". Это один из немногих отзывов о частном доме престарелых в Харькове, оставленный семь месяцев назад. В конце января 2021 года во время пожара в этом пансионате погибло 15 человек.

После трагедии в харьковском доме престарелых обнаружилось, что большинство таких учреждений работают нелегально.

"Золотое время" функционировало незаконно, без разрешительных документов, более того, оказалось, что даже здание пансионата официально не ввели в эксплуатацию. После трагедии Министерство социальной политики совместно с МВД анонсировало проверки для выявления подобных учреждений, незарегистрированных в Реестре поставщиков социальных услуг. Проверки показали, что в стране множество нелегальных домов престарелых, ведь эти услуги пользуются большим спросом.

Показательное рвение чиновников страна наблюдает не впервые. В 2016 году в Броварах Киевской области сгорел дом престарелых, 17 из них погибли в пожаре. Правительственная комиссия признала, что пансионат работал незаконно. Тогда правительство также поручило провести проверки подобных учреждений по всей стране,но, как теперь стало понятно, результата они не принесли.

Без стандарта

В Украине власти 28 лет практически не обращали внимания на дома престарелых, лишь два года как начались подвижки. "Наш фонд шесть лет занимается гериатрическими пансионатами, и до недавнего времени мы выполняли функцию государства в этом вопросе: повышение квалификации, обмен опытом, форумы и круглые столы — представителям домов престарелых некуда было обратиться, чтобы все это получить, и они обращались к нам", — рассказывает Фокусу Ольга Бондаренко, директор и основательница Международного благотворительного фонда Let’s help!

Ценник легальных частных гериатрических пансионатов, как правило, стартует от 10 тыс. грн, при особом уходе сумма может достигать и 30 тыс. грн в месяц

С 1 января 2020 года вступил в силу Закон "О социальных услугах", в котором прописали права людей, нуждающихся в поддержке государства. Однако в нем не предусмотрено введение стандарта гериатрических услуг.

"Именно поэтому все гериатрические пансионаты работают, как считают нужным, у нас все еще нет единой концепции работы", — говорит Бондаренко. Она отмечает, что лишь после трагедии в харьковском доме престарелых в министерстве приступили к разработке стандарта.

Согласно данным, которые предоставил Фокусу Борис Лебедцов, заместитель министра социальной политики, в Украине насчитывалось более 11 млн пенсионеров, из них около 1 млн состоят на учете в центрах социальной помощи. Около 50 тыс. пенсионеров живут в государственных и коммунальных интернатах для людей с инвалидностью, а также в отделениях стационарного ухода территориальных центров соц­обслуживания. При этом в Реестре поставщиков социальных услуг числятся лишь несколько десятков частных домов престарелых, но вскоре ситуация должна кардинально измениться.

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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов 24 февраля на заседании Кабмина предоставил отчет о проверках. Выявили 786 поставщиков социальных услуг с постоянным или временным проживанием граждан, сведения о которых отсутствуют в Реестре. Проверили 620 учреждений. По словам Чернышова, до 15 марта все выявленные учреждения включат в Реестр поставщиков социальных услуг. Это означает, что они окажутся на контроле у местных органов власти, их будут регулярно проверять, в том числе проверят санитарные условия и соблюдение правил пожарной безопасности.

В поисках дома

Государственные и частные дома престарелых оказывают, по сути, одинаковые услуги, однако условия поселения и содержания в них обычно значительно разнятся. Стоимость услуг зависит от потребностей и особенностей клиента. Ценник легальных частных гериатрических пансионатов, как правило, стартует от 10 тыс. грн, при особом уходе сумма может достигать и 30 тыс. грн в месяц. Содержание одного постояльца в государственных учреждениях обходится в среднем в 8 тыс. грн.

Претендовать на проживание и содержание в гериатрическом учреждении за счет бюджета могут пожилые люди, у которых нет детей трудоспособного возраста или же их дети не способны ухаживать за родителями по причине инвалидности. В таком случае за проживание в государственном доме престарелых 75% пенсии постояльца перечисляется на счет учреждения, остальные 25% остаются пенсионеру. Путевку на поселение оформляют достаточно долго — несколько месяцев. Пенсионеры не могут самостоятельно выбрать государственный дом престарелых, распределением занимаются социальные службы.

В Украине насчитывается более 11 млн пенсионеров, из них около 1 млн состоят на учёте в центрах социальной помощи

При выборе частного пансионата в первую очередь нужно поинтересоваться, вошел ли он в Реестр поставщиков социальных услуг. Пансионат в Реестр не включат, если он не соответствует требованиям, в том числе и относительно обеспечения безопасности.

"Важно лично выехать в пансионат и посмотреть на все своими глазами, — рекомендует Ольга Бондаренко. — Понятно, что к приезду посетителей постараются создать идеальную картинку, поэтому нужно анализировать косвенные факты: обратить внимание на внешний вид людей, которые там проживают, на их настроение. У меня есть такой показатель: если бабушки поют или шутят, это значит, что в пансионате все хорошо, атмосфера и отношение к людям максимально благоприятные".

Также эксперт рекомендует обратить внимание на наличие странички пансионата в социальных сетях и на его сайт. Стоит просмотреть публикации и комментарии к ним.

Очень важно то, как персонал отзывается о своих постояльцах: в нем принято уважительное отношение или людей воспринимают как обузу. "Иногда у персонала проскакивает слово "оно", особенно по отношению к лежачему человеку: "Оно лежит, и что ему там нужно!" Если услышите такое — бегите из этого пансионата", — советует Бондаренко.

Следует хорошо изучить персонал дома престарелых, поинтересоваться квалификацией, узнать, проходит ли он тренинги по уходу за пожилыми людьми, какими рекомендациями руководствуется при составлении меню и кормлении. Нужно убедиться, что в учреждении уважают индивидуальное пространство человека — есть ли у каждого свой шкаф, комната, место. В комнатах не должно жить более двух человек.

Важно

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Обязательный пункт — наличие специализированной инфраструктуры: пандусов, лифтов, поручней, собственной прачечной. В пансионате не должно быть неприятных запахов. Если они присутствуют, это говорит о некачественной уборке помещений, также, возможно, превышено число постояльцев. Меню должно быть сбалансированным и диетическим, но в то же время разнообразным. Помимо того, стоит обратить внимание на расписание мероприятий в доме престарелых: узнать, как организован досуг жильцов, предлагают ли им участвовать в кружках по интересам.

Не будет лишним самостоятельно проверить, соблюдаются ли правила пожарной безопасности, убедиться в наличии запасных выходов, огнетушителей, схем эвакуации, противопожарной сигнализации.