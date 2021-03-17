Бабуся поруч. Як правильно вибрати будинок людей похилого віку для близьких

Фокус з'ясував, на що потрібно звертати увагу при виборі геріатричного пансіонату, щоб переконатися, що жити у ньому комфортно і безпечно.

"Перевезли бабусю в цей будинок для літніх після невдалого досвіду в іншому. Небо і земля. Тут реально дивляться за постояльцями. Є розваги, харчування хороше і ціна за все не космічна. Однозначно не шкодую, що вибрали "Золотий час". Це один з небагатьох відгуків про приватний будинок для літніх у Харкові, залишений сім місяців тому. наприкінці січня 2021 року під час пожежі в цьому пансіонаті загинуло 15 осіб.

Після трагедії в харківському будинку для літніх людей виявилося, що більшість таких установ працюють нелегально.

"Золотий час" функціонував незаконно, без дозвільних документів, більше того, виявилося, що навіть будівля пансіонату офіційно не введена в експлуатацію. Після трагедії Міністерство соціальної політики спільно з Міністерством внутрішніх справ анонсувало перевірки для виявлення подібних установ, незареєстрованих в Реєстрі постачальників соціальних послуг. Перевірки показали, що в країні безліч нелегальних будинків для літніх, адже ці послуги користуються великим попитом.

Показове завзяття чиновників країна спостерігає не вперше. У 2016 році в Броварах Київської області згорів будинок для літніх, 17 з них загинули в пожежі. Урядова комісія визнала, що пансіонат працював незаконно. Тоді уряд також доручив провести перевірки подібних закладів по всій країні, але, як тепер стало зрозуміло, результату вони не принесли.

Без стандарту

В Україні влада 28 років практично не звертали уваги на будинки для літніх, лише два роки як почалися зрушення. "Наш фонд шість років займається геріатричними пансіонатами, і донедавна ми виконували функцію держави у цьому питанні: підвищення кваліфікації, обмін досвідом, форуми та круглі столи — представникам будинків для літніх нікуди було звернутися, щоб все це отримати, і вони зверталися до нас", — розповідає Фокусу Ольга Бондаренко, директор і засновниця Міжнародного благодійного фонду Let's help!

Цінник легальних приватних геріатричних пансіонатів, як правило, стартує від 10 тис грн, при особливому догляді сума може досягати і 30 тис грн на місяць

З 1 січня 2020 року набрав чинності Закон "Про соціальні послуги", в якому прописали права людей, які потребують підтримки держави. Однак у ньому не передбачено введення стандарту геріатричних послуг.

"Саме тому всі геріатричні пансіонати працюють, як вважають за потрібне, у нас все ще немає єдиної концепції роботи", — каже Бондаренко. Вона зазначає, що лише після трагедії в харківському будинку для літніх людей у міністерстві приступили до розробки стандарту.

Згідно з даними, які надав Фокусу Борис Лебедцов, заступник міністра соціальної політики, в Україні налічувалося понад 11 млн пенсіонерів, з них близько 1 млн перебувають на обліку у центрах соціальної допомоги. Близько 50 тис пенсіонерів живуть в державних і комунальних інтернатах для людей з інвалідністю, а також у відділеннях стаціонарного догляду територіальних центрів соцобслуговування. При цьому в Реєстрі постачальників соціальних послуг значаться лише кілька десятків приватних будинків для літніх, але незабаром ситуація повинна кардинально змінитися.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов 24 лютого на засіданні Кабміну надав звіт про перевірки. Виявили 786 постачальників соціальних послуг з постійним або тимчасовим проживанням громадян, відомості про яких відсутні в Реєстрі. Перевірили 620 установ. За словами Чернишова, до 15 березня всі виявлені установи включать до Реєстру постачальників соціальних послуг. Це означає, що вони опиняться на контролі у місцевих органів влади, їх регулярно перевірятимуть, зокрема перевірять санітарні умови та дотримання правил пожежної безпеки.

У пошуках будинку

Державні і приватні будинки для літніх надають, по суті, однакові послуги, проте умови поселення і утримання в них зазвичай значно різняться. Вартість послуг залежить від потреб і особливостей клієнта. Цінник легальних приватних геріатричних пансіонатів, як правило, стартує від 10 тис грн, при особливому догляді сума може досягати і 30 тис грн на місяць. Утримання одного постояльця в державних установах обходиться в середньому у 8 тис грн.

Претендувати на проживання і утримання в геріатричному закладі за рахунок бюджету можуть люди похилого віку, у яких немає дітей працездатного віку або ж їхні діти не здатні доглядати за батьками через інвалідність. У такому випадку за проживання в державному будинку для літніх людей 75% пенсії постояльця перераховується на рахунок установи, інші 25% залишаються пенсіонеру. Путівку на поселення оформляють досить довго — кілька місяців. Пенсіонери не можуть самостійно вибрати державний будинок для літніх, розподілом займаються соціальні служби.

В Україні налічується понад 11 млн пенсіонерів, з них близько 1 млн перебувають на обліку в центрах соціальної допомоги

При виборі приватного пансіонату в першу чергу потрібно поцікавитися, чи увійшов він до Реєстру постачальників соціальних послуг. Пансіонат до Реєстру не включать, якщо він не відповідає вимогам, зокрема і щодо забезпечення безпеки.

"Важливо особисто виїхати в пансіонат і подивитися на все своїми очима, — рекомендує Ольга Бондаренко. — Зрозуміло, що до приїзду відвідувачів постараються створити ідеальну картинку, тому потрібно аналізувати непрямі факти: звернути увагу на зовнішній вигляд людей, які там проживають, на їх настрій. у мене є такий показник: якщо бабусі співають або жартують, це означає, що в пансіонаті все добре, атмосфера і ставлення до людей максимально сприятливі".

Також експерт рекомендує звернути увагу на наявність сторінки пансіонату в соціальних мережах і на його сайт. Варто переглянути публікації та коментарі до них.

Дуже важливо те, як персонал відгукується про своїх постояльців: у ньому прийнято шанобливе ставлення чи людей сприймають як тягар. "Іноді у персоналу проскакує слово "воно", особливо стосовно лежачої людини: "Воно лежить, і що йому там потрібно!" Якщо почуєте таке — біжіть з цього пансіонату", — радить Бондаренко.

Варто добре вивчити персонал будинку для літніх, поцікавитися кваліфікацією, дізнатися, чи проходить він тренінги з догляду за людьми похилого віку, якими рекомендаціями керується при складанні меню і годуванні. Потрібно переконатися, що в установі поважають індивідуальний простір людини — чи є у кожного своя шафа, кімната, місце. У кімнатах не повинно жити більше двох осіб.

Обов'язковий пункт — наявність спеціалізованої інфраструктури: пандусів, ліфтів, поручнів, власної пральні. У пансіонаті не повинно бути неприємних запахів. Якщо вони присутні, це говорить про неякісне прибирання приміщень, також, можливо, перевищене число постояльців. Меню повинно бути збалансованим і дієтичним, але водночас різноманітним. Крім того, варто звернути увагу на розклад заходів у будинку для літніх людей: дізнатися, як організоване дозвілля мешканців, чи пропонують їм брати участь в гуртках за інтересами.

Не буде зайвим самостійно перевірити, чи дотримуються правила пожежної безпеки, переконатися у наявності запасних виходів, вогнегасників, схем евакуації, протипожежної сигналізації.