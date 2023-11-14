Забастовка перевозчиков: переговоры Украины с Польшей пока не дали результатов, — ГПСУ (видео)

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления на границе с Украиной.

Польские перевозчики продолжают блокировать украинские грузовики на трех основных направлениях границы. Об этом 14 ноября сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

"Переговоры с Польшей пока ни к чему не привели. Польские перевозчики продолжают блокировать три основных направления", — сказал Демченко.

Фактически в направлении выхода из Украины забастовщики пропускают за час один или несколько украинских грузовиков. Сейчас, как и в предыдущие дни, очереди есть, машины очень медленно движутся в сторону украинской границы.

Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Вблизи "Шегини" также наблюдается скопление грузовиков.

"Больше всего на границе в направлении пункта пропуска "Ягодин". Это около 1300 грузовиков, а также по 500 грузовых автомобилей в направлениях ПП "Краковец" и "Рава-Русская". Конечно, водители выбирают для себя из-за действий польских перевозчиков и другие направления, поэтому мы видим напротив одного пункта пропуска определенное скопление грузовиков. С польской стороны, которые ожидают пересечения границы в Украину, это в направлении пункта пропуска "Шегини". И там по состоянию на утро находилось около 1100 автомобилей, которые медленно, но все же движутся в направлении Украины", — сообщил Андрей Демченко.

Представитель ГПСУ обратил внимание на то, что украинские пограничники усилили интенсивность своей работы в направлении "Шегини" из-за увеличения количества автомобилей. Инфраструктура других пунктов пропуска не позволяет пропускать грузовики сотнями.

Состояние очередей перед пунктами пропуска

В Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины рассказали о состоянии очередей перед пунктами пропуска с Польшей, на выезд из Украины по состоянию на 15:00 14 ноября:

"Ягодин" — 11 автобусов (электронная очередь) (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);

"Устилуг" — 0 л/а, 3 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Грушев" — 0 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Краковец" — 60 л/а, 10 автобусов (электронная очередь); (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 25 л/а, 17 автобусов (электронная очередь), 30 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

"Нижанковичи" — 1500 электронная в / а, осуществляется пропуск только грузовиков с допустимым максимальным весом более 7,5 тонн, без груза (кроме цистерн, для опасных грузов, в т.ч. ГСМ).

Напомним, на границе с Польшей затруднено движение для грузовиков из-за забастовки польских перевозчиков. 6 ноября поляки начали проведение акции по блокированию проезда грузовиков через польско-украинскую границу.