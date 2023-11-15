Смерть ребенка во время лечения зубов: следователи назвали возможную причину гибели мальчика

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти — острая легочно-сердечная недостаточность.

В Тернополе следователи выясняют причину смерти малолетнего мальчика во время лечения зубов. Ребенку был год и десять месяцев. Об этом сообщила Тернопольская окружная прокуратура в Facebook.

"Под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование, начатое относительно ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками при лечении ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в понедельник, 13 ноября, лечение зубов мальчику проводили под действием общего наркоза.

Как отмечают в местной прокуратуре, из-за падения кровяного давления во время лечения его доставили в реанимацию, где ребенок умер.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти — острая легочно-сердечная недостаточность.

"Правоохранители принимают исчерпывающие меры по всестороннему, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств дела", — отметили в прокуратуре.

В Тернополе мальчик умер после лечения зубов: что сообщали в полиции

Напомним, 14 ноября в пресс-службе Нацполиции сообщили, что ребенка в государственную клинику привела мама, чтобы вылечить кариес. Медики отметили, что из-за возраста мальчика такую процедуру нужно делать под наркозом. Для этого они предоставили соответствующее направление для сдачи всех анализов.

Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Его отвезли в реанимационное отделение. Маленького пациента не могли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

Напомним, в июле 2021 года суд в Донецкой области оправдал стоматолога, на приеме у которой умер двухлетний ребенок. Экспертиза установила, что причиной смерти мальчика стал металлический тампон, который препятствовал доступу воздуха в организм.