В Румынии возмущены, что в Украине печатают учебники по "молдавскому языку": в МОН ответили

В румынские СМИ по ошибке издателей попали фото новых учебников для украинских школьников. Их обложки украшает официально "отмененный" правительством термин.

В Румынии возмущены тем, что украинских детей планируют и в дальнейшем обучать "молдавскому языку". Об этом говорится в материале местного СМИ Libertatea от 15 ноября.

Журналисты обнародовали фото книг, которые готовит издательство "Мир" к следующему учебному году. Сообщается, что его финансирует украинское правительство.

Учебники по "Молдавскому языку" и "Молдавской и мировой литературе" якобы печатают для румынских учеников 5 класса. Они должны поступить в школы уже осенью 2024 года.

Фото учебника по "Молдавскому языку" Фото: libertatea.ro

Медиа получили обложки будущих учебников от председателя румынской национально-культурной ассоциации "Бессарабия" Анатолия Попеску. Издатели прислали ему материалы по почте по ошибке. Он рассказал, что в школы Одесской области не поступало указаний что-то менять в преподавании "молдавского языка".

"Никто не слышал ни об одном решении украинской исполнительной власти, о котором премьер-министр Румынии Марчел Чолаку с большой помпой сообщил общественности сразу после первого совместного заседания двух правительств 18 октября", — подчеркнул Попеску.

Фото учебника по "Молдавскому языку" Фото: libertatea.ro

Журналисты обратились за комментарием в издательство. Там ответили, что не имеют полномочий останавливать работу над учебниками. Руководитель компании также подтвердил, что не получал никакого решения об отказе от словосочетания "молдавский язык" в образовательной сфере.

Ответ МОН

16 ноября в Министерстве образования и науки Украины отреагировали. Пресс-служба подтвердила, что правительство приняло использование понятия "румынский язык" вместо "молдавского языка".

"Сейчас идет работа по приведению в соответствие с этим решением действующего законодательства Украины, что предусматривает много внутренних нормативно-правовых актов. Отдельно отмечаем, что все дальнейшие акты правительства будут принимать с учетом договоренностей. А все государственные служащие, которые будут допускать нарушения решения правительства, будут дисциплинарно ответственными", — заверили в Минобразования.

В министерстве объяснили, что учебники были утверждены еще в мае, а основной тираж был напечатан летом.

"Сегодня Министерство образования и науки Украины остановило любую дополнительную печать этих учебников. А также разрабатывает механизм замены ранее напечатанных экземпляров учебниками на румынском языке", — отметила пресс-служба.

Реакция Попеску

Анатолий Попеску опубликовал пресс-релиз МОН в своих соцсетях и поделился, что чувствует себя счастливым из-за него.

"Победили некоторые ветряные мельницы", — написал он.

Публикация Анатолия Попеску в соцсетях Фото: Скриншот

Напомним, 18 октября стало известно, что Украина официально отказывается от использования термина "молдавский язык". Румынский премьер Марчел Чолаку подчеркивал, что это словосочетание является "изобретением РФ".