Представители Кабмина Румынии поблагодарили украинских коллег за решение проблемы искусственного разграничения румынского и молдавского языков.

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку после прошедшего 18 октября в Киеве первого заседания правительств Румынии и Украины поблагодарил украинскую сторону за отказ от использования термина "молдавский язык", считающегося искусственно созданным. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Украины.

На пресс-конференции Чолаку и украинского премьера Дениса Шмыгаля представитель Румынии особо отметил усилия и открытость украинского коллеги.

"Впредь на международном уровне будет только один официальный язык — румынский, — сказал он. — Я считаю, что решением украинского правительства это изобретение Российской Федерации было вычеркнуто".

Отмечается, что вопрос искусственного разделения румынского и "молдавского" языков решили посредством имплементации соответствующих практических мер с учетом правовых аспектов.

Глава правительство Румынии также отметил усилия Украины по согласованию законодательства с требованиями ЕС.

"Молдавский язык"

"Молдавский язык" — по сути, кириллический вариант румынского — появился во времена СССР. Статья 13 Конституции Молдовы, принятая в 1994 году, определяла "молдавский язык" как национальный язык страны.

В марте 2023 года Молдова внесла изменения в законодательство, согласно которым вместо термина "молдавский" язык следует использовать "румынский". Изменения появились в Конституции страны и ряде других законодательных актов.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду считает, что война в Украине направлена на уничтожение страны и украинцев как нации.

Также сообщалось, что 7 октября Санду заявила, что Пригожин готовил госпереворот в Молдове в начале 2023 года.