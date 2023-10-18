"Винахід Російської Федерації": Україна відмовилася від терміна "молдавська мова"

Представники Кабміну Румунії подякували українським колегам за розв'язання проблеми штучного розмежування румунської та молдовської мов.

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Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку після першого засідання урядів Румунії та України, яке відбулося 18 жовтня в Києві, подякував українській стороні за відмову від використання терміну "молдовська мова", яку вважають штучно створенню. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті уряду України.

На пресконференції Чолаку та українського прем'єра Дениса Шмигаля представник Румунії особливо відзначив зусилля і відкритість українського колеги.

"Надалі на міжнародному рівні буде тільки одна офіційна мова — румунська, — сказав він. — Я вважаю, що рішенням українського уряду цей винахід Російської Федерації було викреслено".

Зазначається, що питання штучного поділу румунської та "молдавської" мов вирішили за допомогою імплементації відповідних практичних заходів з урахуванням правових аспектів.

Голова уряду Румунії також відзначив зусилля України щодо узгодження законодавства з вимогами ЄС.

"Молдавська мова"

"Молдавська мова" — по суті, кириличний варіант румунської — з'явилася за часів СРСР. Стаття 13 Конституції Молдови, ухвалена 1994 року, визначала "молдавську мову" як національну мову країни.

У березні 2023 року Молдова внесла зміни до законодавства, згідно з якими замість терміна "молдавська" мова слід використовувати "румунська". Зміни з'явилися в Конституції країни та низці інших законодавчих актів.

Нагадаємо, що президент Молдови Майя Санду вважає, що війна в Україні спрямована на знищення країни та українців як нації.

Також повідомлялося, що 7 жовтня Санду заявила, що Пригожин готував держпереворот у Молдові на початку 2023 року.