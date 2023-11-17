Львовская политехника удалила сообщения об увольнении Ирины Фарион: преподаватель отреагировала

Информация об увольнении Ирины Фарион из Львовской политехники стала недоступной в соцсетях учебного учреждения. Языковед, со своей стороны, пошутила и заявила, что это она "удалила политехнику".

С сайта Львовской политехники исчезла информация об увольнении преподавательницы Ирины Фарион. Об этом пишет "Эспрессо. Захід".

Так, публикация об увольнении преподавательницы исчезла с сайта университета и из соцсетей, а при переходе по ссылке на новость на экране выдает "У вас недостаточно прав для доступа к этой странице".

В сообщениях говорилось, что "в соответствии с пунктом 3 статьи 41 Кодекса законов о труде Национальный университет "Львовская политехника" с 16 ноября 2023 года расторгает трудовое соглашение с профессором кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук Ириной Фарион".

Сама Ирина Фарион уже отреагировала на информацию об исчезновении сообщений о ее увольнении.

"Говорят, что Политехника удалила пост в ФБ о моем увольнении. Людоньки. То я удалила Политехнику", — написала она.

Тем не менее, сообщение об увольнении Ирины Фарион осталось на фейсбук-странице министра образования и науки Оксена Лисового.

"Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором. Студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций", — написал он 15 ноября.

Стоит отметить, что в веб-архиве новость об увольнении Фарион доступна.

Кто такая Ирина Фарион

Ирина Дмитриевна Фарион — украинский языковед, педагог, ученый, политик. Член Политсовета ВО "Свобода" с 2005, народный депутат Украины VII созыва (2012-2014). Доктор филологических наук, профессор Львовской политехники.

Родилась во Львове. В 1987 г. окончила филологический факультет Львовского государственного университета им. И.Франко.

Фото: Скриншот

С декабря 2012 по октябрь 2014 г. — народный депутат Украины VII созыва, в парламент прошла выдвиженцем от ВО Свобода по одномандатному избирательному округу №116 во Львовской области.

За что увольняли Ирину Фарион

4 ноября экс-нардеп и преподаватель Национального университета "Львовская Политехника" Ирина Фарион заявила, что не может называть украинских военных, которые общаются на русском языке, украинцами. Она также опубликовала пост, в котором заявила, что такие военные "позорят ВСУ".

Студентам НУ "Львовская политехника" не понравилась такая позиция преподавательницы и они вышли на митинг с требованием ее уволить. В Минобразования заявляли, что поддерживают позицию студентов.