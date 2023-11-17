Госпитализированы более 70 курсантов: в одесском лицее ВМС произошло массовое отравление, — СМИ

Это уже не первый случай, когда курсанты лицея попадают в медучреждение с отравлением. Последний случай произошел в сентябре этого года, тогда сообщалось, что отравилось около 46 человек.

В одесском лицее военно-морских сил отравилось 100 курсантов. Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Издание пишет, что, по предварительной информации, отравление произошло из-за некачественных продуктов, из которых готовили еду в столовой. В медучреждение с признаками отравления обратилось 100 человек, 76 из них были госпитализированы.

Также отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство из-за нарушения санитарных норм.

На момент написания материала никаких официальных заявлений на странице лицея, или же на сайте полиции Одесской области не было.

Отравление курсантов в Одессе: что известно

Об отравлении курсантов местные Telegram-каналы сообщали еще несколько дней назад. В частности, 8 ноября сообщалось, что с признаками отравления в больницу попали 25 курсантов в состоянии средней тяжести.

Уже вскоре, 14 ноября, публиковали информацию, что в больницу из-за отравления попали еще 8 курсантов лицея.

Стоит отметить, что это не первый случай отравления в учебном заведении. В сентябре правоохранители начали уголовное производство по факту отравления 46 человек, которые попали в больницу. В соцсетях сообщали, что количество жертв больше и составляет около 70 человек. Все курсанты несовершеннолетние и имеют от 14 до 16 лет.

Тогда сообщалось о двух вероятных причинах отравления — некачественная колбаса и уничтожение тараканов в столовой.

Напомним, 5 июля в Одесской области из-за купленного в магазине алкоголя произошло массовое отравление людей. Сообщалось, что четверо человек погибли, а еще семеро находились в критическом состоянии.

Кроме того, в августе в Тернопольской области около 17 человек обратились в больницу с отравлением после посещения суши-бара.