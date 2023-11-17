На Львовщине фермер в рабстве держал переселенцев, — полиция (фото, видео)

В ужасных условиях люди работали на фермера бесплатно более года, пока не обратились к правоохранителям. За содеянное мужчине сообщили о подозрении в торговле людьми.

Во Львовской области сообщили о подозрении основателю обслуживающего кооператива, который в рабстве держал двух переселенцев. Об этом сообщают в полиции Львовщины.

О ненадлежащих условиях содержания правоохранителей сообщили 47-летний мужчина и его жена, которые убегая от войны нашли приют во Львовской области.

Фото: Полиция Львовской области Фото: Полиция Львовской области Фото: Полиция Львовской области Фото: Полиция Львовской области Фото: Полиция Львовской области

По информации следствия, предложил работу переселенцам 43-летний фермер из Стрыйского района. Он обещал жертвам хорошие условия проживания и зарплату, если они будут работать у него.

Несмотря на то, фермер не оплачивал работу переселенцев, держал в ненадлежащих условиях и лишь периодически давал продукты. В таких условиях мужчина и женщина проживали с сентября прошлого года.

По данным фактам правоохранители сообщили фермеру подозрение в торговле людьми. Ему грозит от 5 до 12 лет заключения. Также у мужчины могут конфисковать его имущество. Сообщается, что сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в конце октября украинская служба безопасности сообщала, что на Львовщине бизнесмен присвоил деньги для переселенцев. В частности, подозреваемый получил деньги на нужды людей, однако не предоставил им полного объема услуг.

Также в октябре сообщалось о новой мошеннической схеме с помощью которой у беженцев воруют деньги. Жертвой мошенников стала украинка, которая сейчас проживает в Канаде. Она получила от аферистов сообщение со ссылкой, на которую она перешла. Уже вскоре у украинки со счета списало средства.