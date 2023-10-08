Мошенники придумали хитрую схему по снятию средств украинских беженцев: как не попасться (скриншоты)

Многодетной украинке, которая переехала в Канаду, пришло SMS с информацией о том, что ее посылка не будет доставлена своевременно. После клика по ссылке "для выбора удобной даты доставки" спустя время со счета списались 2378 канадских долларов (почти 1600 евро).

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Пока нардепы заняты так называемыми мошенническими колл-центрами, группа мошенников организовала фишинговую схему для похищения средств со счетов оказавшихся за границей украинских беженцев. Об этом свидетельствуют результаты расследования по данным из открытых источников, которое провел украинский журналист Михаил Багинский. Пост он опубликован в Facebook.

По его словам, многодетной украинке, которая сейчас проживает в Канаде, пришло SMS с информацией о том, что посылка, отправленная на ее имя, не будет доставлена своевременно, а для выбора удобной даты доставки следует кликнуть ссылку.

Фишинговый имейл

Она нажала ссылку для "отслеживания", содержавшуюся в сообщении. После клика на телефон автоматически установилось приложение "для отслеживания", а затем спустя время с канадского банковского счета списались 2378 канадских долларов (почти 1600 евро).

Одна из самых больших служб доставки в Канаде называется Purolator. Приложение на скриншоте выше – подделка

Впоследствии выяснилось, что на часть средств мошенники приобрели биткойны, еще одна часть (2365.66 канадских долларов) международным переводом зачислилась на счет украинца в Германии. Счет был открыт в интернет-банке QONTO.

Ночью деньги были пересланы на счет, открытый в Германии

Счет, на который были перечислены украденные средства

По словам журналиста, спустя время с ним связался один из возможных участников схемы. Человек под никнеймом altepierde угрожал ему полицией.

Сообщник

Предполагаемые сообщники из РФ

Проведя OSINT-расследование, журналист обнаружил, что имя пользователя altepierde обнаружилось на российском форуме, где продают и покупают украденные игровые аккаунты и обсуждают методы, как обойти видеоверификацию в банках. Комментарий altepierde значился под публикацией о банке Revolut.

Переписка с сообщником и вопрос о банке Revolut Переписка с сообщником и вопрос о банке Revolut Переписка с сообщником и вопрос о банке Revolut

Напомним, что 10 украинцев и россиян арестованы в Испании за ограбления беженцев из Украины. В общей сложности злоумышленники похитили 1,25 млн евро.

Также сообщалось, что из-за более высокой зарплаты украинцы массово переселяются из Польши в Германию. В исследовании участвовал Центр восточноевропейских исследований Университета Варшавы.