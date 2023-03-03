Похитили €1,25 млн: 10 украинцев и россиян арестованы в Испании за ограбление беженцев

По сведениям испанской полиции, злоумышленники из ОПГ выбирали в качестве жертв украинских беженцев потому, что они обычно везут с собой все сбережения и ценные вещи.

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Полиция Испании 3 марта сообщила об аресте 10 подозреваемых в ограблении беженцев из Украине в регионах Валенсии и Мурсии, передает информагентство "Анадолу"

Семь задержанных — украинцы, есть и три россиянина, которые, предположительно, оказывали пособничество грабителям.

Испанские правоохранители уточнили, что злоумышленники выбрали в качестве жертв украинских беженцев потому, что, как правило, они привозят с собой все свои сбережения и ценные вещи.

Во время рейдов была изъята похищенная наличность и ценные предметы на сумму, превышающую 1,25 миллиона евро: телефоны, часы, ноутбуки ювелирные изделия и коллекцию марок.

Преступная группировка проводила регулярные ограбления. После выбора жертвы грабители устраивали слежку и даже помещали GPS-трекеры на автомобили украинских граждан.

[ + – ] Полиция Испании

Удостоверившись, что никого нет дома, воры проникали в жилища, вскрывали замки и выносили все, что хотели.

Взломы также имели место в городах Торревьеха и Ориуэла в регионе Коста Бланка.

Задержанным — девяти мужчинам и одной женщине — предъявлены такие обвинения, как грабеж, участие в ОПГ и нарушение пределов частной собственности.

После начала полномасштабного вторжения в Украине Испания приняла около 168 тысяч украинских беженцев, согласно статистике МВД.

Провинция Валенсия с населением 5 миллионов человек, — самый популярный среди украинцев регион, сюда переехали 45 тысяч украинцев.

Нападения праворадикалов на беженцев в Германии

[ + – ] Беженцы из Украины в Германии

За год по всей Германии зарегистрирован 121 случай нападений на центры беженцев. Такая статистика выросла впервые с 2015 года.

За прошлый год нападений было на 73% больше, чем в 2022-м, согласно данным местного МВД.

По меньшей мере 1248 беженцев и просителей убежища подверглись словесным оскорблениям и физическому насилию за пределами центров для беженцев.

Представитель Левой партии Клара Багнер назвала эти цифры тревожными и призвала принять решительные меры борьбы с праворадикальными группировками.

За прошдший год Германия приняла более 1,2 млн беженцев. Большинство — из Украины.

В 2015 году в Германии наблюдалась волна нападений на тысячи центров беженцев по всей стране. С тех пор подобных случаев с каждым годом становилось все меньше, в 2021 статистика была самой низкой за все время — 70 нападений.

Напомним, что, по официальным данным, только 15% беженцев находят работу в Испании, тогда как в других европейских странах — по меньшей мере 50%.

Ранее Фокус сообщал, что 68% украинским беженцам в Польше, Румынии и Молдове не хватает средств, чтобы покрыть базовые потребности: продукты, воду, одежду, жилье и здравоохранение.