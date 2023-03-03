Викрали €1,25 млн: 10 українців та росіян заарештовано в Іспанії за пограбування біженців

За даними іспанської поліції, зловмисники з ОЗУ обирали в жертву українських біженців тому що вони, зазвичай везуть із собою всі заощадження та цінні речі.

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Поліція Іспанії 3 березня повідомила про арешт 10 підозрюваних у пограбуванні біженців з України в регіонах Валенсії та Мурсії, передає інформагентство "Анадолу"

Сім затриманих — українці, є і три росіяни, які, ймовірно, надавали допомогу грабіжникам.

Іспанські правоохоронці уточнили, що зловмисники обрали жертвами українських біженців тому, що, як правило, вони привозять із собою всі свої заощадження та цінні речі.

Під час рейдів було вилучено викрадену готівку та цінні предмети на суму, що перевищує 1,25 мільйона євро: телефони, годинники, ноутбуки ювелірні вироби та колекцію марок.

Злочинне угруповання проводило регулярні пограбування. Після вибору жертви грабіжники стежили та навіть чіпляли GPS-трекери на автомобілі українських громадян.

[ + – ] Поліція Іспанії

Переконавшись, що нікого немає вдома, злодії проникали в оселі, розтинали замки та виносили все, що хотіли.

Зломи також були у містах Торрев'єха та Оріуела у регіоні Коста Бланка.

Затриманим — дев'яти чоловікам та одній жінці — висунуто такі звинувачення, як грабіж, участь у ОЗУ та порушення меж приватної власності.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні Іспанія ухвалила близько 168 тисяч українських біженців, згідно зі статистикою МВС.

Провінція Валенсія з населенням 5 мільйонів людей, найпопулярніший серед українців регіон, сюди переїхали 45 тисяч українців.

Напади праворадикалів на біженців у Німеччині

[ + – ] Біженці з України до Німеччини

За рік у всій Німеччині зареєстровано 121 випадок нападів на центри біженців. Така статистика зросла вперше із 2015 року.

За минулий рік нападів було на 73% більше, ніж 2022-го, згідно з даними місцевого МВС.

Щонайменше 1248 біженців та прохачів прихистку зазнали словесних образ та фізичного насильства за межами центрів для біженців.

Представниця Лівої партії Клара Багнер назвала ці цифри тривожними та закликала вжити рішучих заходів боротьби з праворадикальними угрупованнями.

За минулий рік Німеччина прийняла понад 1,2 млн. біженців. Більшість із України.

2015 року в Німеччині спостерігалася хвиля нападів на тисячі центрів біженців по всій країні. Відтоді подібних випадків з кожним роком ставало дедалі менше, у 2021 році статистика була найнижчою за весь час — 70 нападів.

Нагадаємо, що, за офіційними даними, лише 15% біженців знаходять роботу в Іспанії, тоді як в інших європейських країнах щонайменше 50%.

Раніше Фокус повідомляв, що 68% українських біженців у Польщі, Румунії та Молдові не вистачає коштів, щоб покрити базові потреби: продукти, воду, одяг, житло та охорону здоров'я.