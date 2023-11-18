"Мы оказываем сопротивление": Орбан назвал старт переговоров о вступлении Украины в ЕС "ошибкой"

На съезде своей партии "Фидес" венгерский премьер отметил, что в Европейском Союзе в ближайшие месяцы состоятся "серьезные политические баталии".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает ошибкой старт переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает венгерское издание Magyar Hirlap.

На съезде своей партии "Фидес" Орбан отметил, что в Европейском Союзе в ближайшие месяцы состоятся "серьезные политические баталии".

Премьер отметил, что стоит исправить "ошибочное обещание о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, поскольку Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".

Кроме того Орбан добавил, что Венгрия должна менять ЕС, но не радикально.

"Мы сопротивляемся махинациям брюссельских бюрократов, мы сопротивляемся нашествию мигрантов, мы сопротивляемся гендерной пропаганде, мы сопротивляемся иллюзиям войны, мы сопротивляемся неподготовленному членству Украины в ЕС, мы сопротивляемся "зеленым" идеологиям, которые все чаще демонстрируют признаки коммунизма и даже якобинства", — заявлял венгерский премьер-министр.

Также Орбан заявил, что не хочет, чтобы "Европа и Венгрия превратились в музей под открытым небом".

Еврокомиссия порекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Напомним, 8 ноября президент комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе сообщила, что Еврокомиссия официально рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

По ее словам, Украина выполнила 90 процентов реформ, на которые от нее ожидал ЕС, предоставляя статус кандидата.

Урсула фон дер Ляйен также отметила, что украинцы глубоко реформируют страну, даже когда идет война, которая имеет для них "экзистенциальное значение".

Напомним, 26 октября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина уже в этом году может начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Ранее, 24 октября, глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что быстрое завершение войны в Украине возможно только при условии прекращения военной поддержки Киева западными союзниками, а в ЕС не хотят такого развития событий.