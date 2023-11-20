По информации полиции, после совершенной аварии в салоне автомобиля женщины обнаружили ряд похожих на наркотические и психотропные средства веществ.

В Киеве правоохранители задержали 42-летнюю водительницу, которая убегая от полиции въехала в ограждение стадиона. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.

По информации правоохранителей, женщина ехала, нарушая правила дорожного движения. Ей подали сигнал для остановки, однако водитель ускорилась и начала убегать от полицейских.

В Киеве женщина протаранила ограждение стадиона, убегая от полиции Фото: Патрульна поліція Києва

Во время преследования местная жительница не справилась с управлением на ул. Харьковское шоссе и протаранила ограждение стадиона. По информации правоохранителей, при осмотре в ее автомобиле обнаружили сумку с различными наркотическими и психотропными веществами. В частности, они были похожи на марихуану, амфетамин и экстази.

Фото: Патрульна поліція Києва Фото: Патрульна поліція Києва Фото: Патрульна поліція Києва Фото: Патрульна поліція Києва

На место аварии приехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала и изъяла все обнаруженные вещества. Их отправили на экспертизу для установления происхождения.

За перевозку запрещенных веществ правоохранители открыли уголовное производство. За содеянное женщине грозит штраф от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, 2 года исправительных работ, до 6-ти месяцев ареста или до 5-ти лет ограничения свободы.

Напомним, недавно в Киеве задержали 20-летнюю девушку, которая совершила смертельную аварию. По информации полицейских, она в состоянии алкогольного опьянения въехала во встречный автомобиль. В результате ДТП погибли два человека, а сама виновница скрылась.

Также 19 ноября в Польше в аварию попал автобус, в котором ехали украинцы. В польской службе спасения сообщали, что погибли две женщины и один 6-летний ребенок. Также пострадал 3-летний ребенок и женщина, их доставили в тяжелом состоянии доставили в больницу.