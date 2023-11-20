Во Львове прошел митинг в поддержку Фарион: требуют освобождения Лисового и Лубинца (видео)

Под зданием НУ "Львовской политехники" собрались как коллеги языковеда, которые требуют восстановления ее в университете, так и студенты, которые против сотрудничества с преподавательницей.

Во Львове под стенами НУ "Львовская политехника" прошел очередной митинг, на котором встретились как сторонники языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион, так и ее противники. Об этом пишет "Суспільне".

Отмечается, что возле университета собрались преподаватели кафедры, на которой преподавала Ирина Фарион, и бывшие студенты "Львовской политехники". Они поддерживают позицию языковеда и против ее увольнения из вуза.

Как сообщают местные СМИ, сторонники Фарион пришли с плакатами, на которых написано "Бандера призывает выйти за Ирину Фарион", "Языка не знают политически предвзятые, или умственно отсталые".

Фото: Суспільне

Между тем нынешние студенты "Львовской политехники" заявили, что не желают, чтобы языковед продолжала работать в учебном заведении. Они отмечали, что нельзя презирать военных только за то, что они общаются на русском языке.

Стоит отметить, что сторонники Ирины Фарион выдвинули ряд требований, одно из которых — восстановление ее в должности профессора кафедры украинского языка.

Также организаторы акции заявили, что требуют создания комиссии для беспристрастного расследования и предоставления публичных выводов. В случае невыполнения этих требований они угрожают выражением недоверия ректору НУ "Львовская политехника" Юрию Бобалу.

Кроме того, организаторы митинга за Фарион требуют:

уволить с должности министра образования и науки Украины Оксена Лисового за превышение служебных полномочий, личную предвзятость к Ирине Фарион и публичное давление на руководство университета;

уволить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца за представление заведомо ложных и манипулятивных обвинений в адрес Ирины Фарион и введение в заблуждение общества;

прекратить политическое преследование, травлю, осквернение чести и достоинства профессора НУ "Львовская политехника" Ирины Фарион.

Кроме того, организаторы обратились в МВД и СБУ с просьбой проверить действия общественного объединения "Прямое действие" и ОО "Украинские студенты за свободу". Также требуется создать комиссию и проверить факты нарушения студентами Кодекса корпоративной культуры во время их протеста за отставку Фарион, которая состоялась 14 ноября.

Увольнение Фарион: что известно

14 ноября студенты "Львовской политехники" вышли на митинг с требованием уволить преподавательницу Ирину Фарион. Причиной этому стало высказывание языковеда относительно общения украинскими военными на русском языке.

В Министерстве образования поддержали позицию студентов не работать с преподавательницей. Однако заявили, что вопрос об увольнении своих работников высшие учебные заведения принимают самостоятельно.

Уже 15 ноября стало известно об увольнении Фарион с должности профессора кафедры украинского языка. В частности, как можно понять из опубликованного приказа, ее уволили за совершение аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы. Информацию об увольнении преподавательницы подтвердил министр образования и науки Оксен Лисовой.

Напомним, украинская служба безопасности открыла против языковеда Фарион уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

Также Фокус собрал все главные скандалы с Ириной Фарион и выяснил, почему ее не привлекают к ответственности.