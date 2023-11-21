Ожидаются снег и гололедица: в КГГА обратились к жителям столицы

В городской администрации призвали киевлян быть осмотрительными и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

В ближайшие дни в Киеве ожидается значительное ухудшение погодных условий, что предусматривает определенную обработку улиц и магистралей столицы. Об этом 21 ноября сообщила на собственном сайте Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Столичные власти призвали водителей позаботиться о безопасности на дороге и настоятельно попросили во время снегопадов не парковать машины вдоль обочин дорог и на тротуарах.

"При ухудшении погодных условий не выезжайте в город на авто, чтобы не создавать пробки, ведь в них стоит снегоуборочная техника и машины других экстренных служб. По возможности отдавайте предпочтение общественному транспорту", — подчеркнули в администрации.

И добавили, что сейчас дорожная техника готова выезжать на превентивную обработку улиц, уточнив, что в целом коммунальное предприятие "Киевавтодор" подготовило 533 единицы специальной техники, а для обработки покрытий заготовлено 17,3 тысячи тонн соли и 54,5 тысячи тонн песка.

Также киевские власти еще раз напомнили водителям о необходимости сменить резину на авто на зимнюю и быть осмотрительными на дорогах.

Какой непогоды ждать киевлянам

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что в Киевской области 22 ноября будет облачно, днем местами ожидается небольшой снег, на дорогах — гололедица. Будет преобладать северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью и днем будет от 1 до 6 градусов мороза, в Киеве — от 2 до 4 мороза.

Фото: meteoprog.ua

Однако самое главное, что синоптики предупреждают о таких опасных метеорологических явлениях, как мокрый снег и гололедица.

"22 ноября на дорогах гололедица. И уровень опасности — желтый. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — отметили синоптики.

Напомним, 17 ноября в Волынской области выпал первый снег. Ночью снег начал падать в Любомльском районе, а утром — на Турийщине.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что в ноябре будет холодно с ночными заморозками. По его словам, в середине месяца ожидается потепление, однако в конце снова похолодает.