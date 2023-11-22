"Благодарность от рабов": Фарион получила приказ об увольнении (видео)

Экс-нардеп Ирина Фарион получила документ, подтверждающий ее увольнение с должности профессора кафедры украинского языка. Она заявила, что "впереди работа в юридической плоскости".

Языковед и бывший нардеп Ирина Фарион получила выписку из приказа о своем увольнении из НУ "Львовская политехника". Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Экс-нардеп отметила, что получила "благодарность от рабов" в День Революции Достоинства и назвала это "большой индивидуальной заслугой".

"Разворачиваем этот "пакет счастья" о незаконном увольнении Ирины Фарион из-за того, что она защищает украинский язык, который должен властвовать абсолютно во всех сферах жизни и не важно кто ты и где ты, потому что об этом свидетельствует 10 статья Конституции Украины, закон о Вооруженных силах Украины ну и конечно закон о функционировании украинского языка", — рассказала Ирина Фарион в видео.

В частности, она опубликовала видео с полученными документами. В выписке из приказа указано, что языковед уволена с должности профессора кафедры украинского языка с 16 ноября согласно п. 3 ст. 41 КЗоТ Украины (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы).

Также она получила сообщение с просьбой явиться в отдел кадров НУ "Львовская политехника" для получения трудовой книжки.

Фото: Скриншот

Кроме того, Фарион написала, что впереди работа в юридической плоскости и вспомнила о требовании об отставке министра образования и науки Оксена Лисового и ректора НУ "Львовская политехника" Юрия Бобало.

Увольнение Ирины Фарион: что известно

6 ноября языковед скандально высказалась относительно русскоязычных военных. Она сказала, что не может называть их украинцами, поскольку они не общаются на государственном языке. По мнению Фарион, такие военные "позорят Вооруженные силы Украины".

На такую позицию преподавательницы негативно отреагировали студенты "Львовской политехники" и призвали правоохранителей рассмотреть высказывания языковеда. Также они заявили о своем нежелании сотрудничать с языковедом. Между тем в Минобразования поддержали студентов, однако отметили, что не могут ее уволить, ведь такие вопросы высшие учебные заведения решают самостоятельно.

Уже 14 ноября под стенами "Львовской политехники" прошел митинг с требованием уволить Ирину Фарион из университета. 20 ноября на митинг вышли бывшие студенты вуза и ее коллеги, которые требуют восстановления преподавательницы в должности.

Собственно, они высказали ряд требований, среди которых увольнение министра образования и науки Оксена Лисового и Уполномоченного ВР по правам человека Дмитрия Лубинца.

Напомним, украинская Служба безопасности открыла уголовное производство против языковеда после ее высказывания о русскоязычных военнослужащих. В частности, в рамках производства была инициирована психолого-лингвистическая экспертиза.

Также Нацсовет по вопросам ТВ проверит "5 канал" на котором вышло интервью с Ириной Фарион, где она как раз и высказала свое мнение об украинских военных, которые разговаривают на русском языке.