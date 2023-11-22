Новый статус английского языка: законопроект президента принят за основу

По мнению народных депутатов, язык не должен служит барьером для интеграции Украины в глобальный мир.

Верховная Рада 22 ноября одобрила в первом чтении проект закона о применении английского языка в Украине, поданный президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк.

"Норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала с субтитрованием на украинском была исключена решением комитета", — сообщил Железняк, подтвердив, что дублирование фильмов будет сохранено.

Сейчас у Украины статус кандидата в члены Европейского Союза, однако существенным барьером для евроинтеграции все еще остается знание языка. По сравнению с другими странами Европы, Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в том числе на английском.

"Трансформация статуса английского языка в Украине — это необходимость и стратегический шаг к полноценному членству нашего государства в ЕС, ведь знание английского языка — ключевая компетенция в условиях глобализационных изменений", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект № 9432 — основные положения

Законопроект определяет особенности применения английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т. д.

"Английский язык — язык международных конференций и спортивных соревнований, язык коммуникации международного научного общества и лидер среди языков в интернете. Сейчас более 1,5 млрд человек изучают английский язык в мире", — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, законопроект предлагает определить должности, на которых претенденты обязаны владеть английским языком:

чиновники государственной службы категорий "А", "Б" и "В", перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

председатели местных государственных администраций, их первые заместители и заместители;

военнослужащие офицерского состава, проходящие военную службу по контракту, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

полицейские среднего и высшего состава Национальной полиции Украины;

работники начальствующего состава других правоохранительных органов, начальствующего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

прокуроры;

сотрудники налоговых и таможенных органов, список которых устанавливается Кабинетом министров Украины;

руководители субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливается Кабинетом министров Украины.

Также требование к владению английским языком может выдвигаться к кандидатам на должности в органах местного самоуправления (кроме выборных должностей), должностные обязанности которых предусматривают выполнение функций по международному сотрудничеству.

Глобальный статус английского языка

Английский язык — один из шести языков ООН, официальный язык Евросоюза и других европейских организаций, НАТО.

Кроме того, английский язык является официальным языком в 58 из 196 стран. Это де-юре, а де-факто и в некоторых других — Бангладеш, Кипр, Израиль, Иордания, Малайзия, Мальдивы, Шри-Ланка, ОАЭ и др.

Напомним, Фокус писал, что изучение нового языка может открыть целый новый мир идей и концепций, и, оказывается, даже изменить то, как вы видите цвета.