Жил с телами жертв: в Польше шеф-повар из Украины убил жену и дочерей (фото)

18 ноября Сергей Трончук отправился в торговый центр, где подошел к охраннику и сообщил, что убил свою семью. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

В Польше 42-летний украинец убил свою 29-летнюю жену и их двух маленьких дочерей. Живым остался только 11-летний сын женщины от первого брака. В течение четырех дней убийца держал тела погибших в доме, а только потом сдался полиции. Об этом сообщает OBOZ.UA.

По информации издания, Юлия Трончук родом из Винницкой области из села Сигнал. Она единственная дочь у родителей. В селе рассказывают, что семья погибшей женщины благополучная, родители работают. Мать Юлии Людмила и ее муж Василий очень любили свою дочь, помогали с внуками. Кроме того, у Юлии есть сын Даня от предыдущего брака.

Юлия Трончук

Был барменом и вел дискотеки: что известно о Сергее Трончуке

В 2018 году женщина вышла замуж во второй раз за Сергея Трончука, который был на 13 лет старше ее. Однако, как отмечают в издании, несмотря на разницу в возрасте, их отношения были хорошими, и Юлия "казалась счастливой".

Юлия и Сергей Трончук

Известно, что новый мужчина жил и работал шеф-поваром ресторана "Кристалл" в местном комплексе отдыха в городе Казатин Винницкой области. Также Сергей Трончук работал в кафе "Хуторок" и "Сити-парке".

"А в молодости Трончук арендовал помещение в Казатине, организовывал там дискотеки, был барменом, готовил коктейли. Эти дискотеки были популярны среди местной молодежи, Трончука многие знали в городе", — говорится в сообщении.

В 2018 году Сергей участвовал в проекте "13 шефов" в Виннице. Ранее, как добавляют в материале, Трончук рассказывал, что работать на кухне мечтал с детства, постоянно помогал готовить бабушке.

Мужчина участвовал в проекте "13 шефов" в Виннице

Работал в престижных заведениях Москвы

После окончания школы он, вместе со своей семьей — мамой и отчимом, поехали в Москву, чтобы учиться на повара. В возрасте 22 лет он уже получил должность шеф-повара и работал в престижных заведениях столицы России.

Употреблял алкоголь и брал кредиты на игры

Вскоре мужчина вернулся обратно в Казатин. Там он женился, от этого брака он имеет двоих детей — мальчика и девочку. Работал в местных заведениях. Впоследствии развелся и уехал в Польшу уже с Юлией.

В начале своей карьеры в Польше он также работал в ресторане, и дела, по информации издания, шли довольно хорошо. Семья жила в двухэтажном доме неподалеку от Познани. Но потом Сергей Трончук потерял работу, начал употреблять алкоголь, брал кредиты на азартные игры, и оказался в финансовых трудностях.

Тогда Юлия уже родила двух дочерей от Сергея — Машу и Дашу. Младшей Маше было всего 1,5 года, Даше — 4,5.

Юлия и Сергей Трончук

Польским следователям Трончук рассказал, что в их семье часто возникали конфликты из-за его употребления алкоголя и безработицы. В тот вечер, 13 ноября, они снова поссорились, и Юлия пошла спать наверх вместе со своими дочерьми.

Прожил четыре дня в доме с телами родных

Ночью пьяный мужчина вошел в комнату и задушил свою жену. В этот момент одна из дочерей проснулась, и он решил убить ее, а также другую дочь. В то время 11-летний Даня спал в другой комнате и ничего не слышал.

"Утром Сергей запретил мальчику входить в комнату мамы, сказал, что они заболели, у них ковид. Поэтому сначала комнату нужно обработать", — уточняют в материале.

Трончук прожил четыре дня в доме с телами родных. 18 ноября он отправился в торговый центр, где подошел к охраннику и сообщил, что убил своих близких. После этого вызвали полицию, которая его задержала.

Убийце грозит пожизненное заключение

В полиции мужчина объяснил, что не убивал Даню, поскольку тот не был его сыном. Следователи сообщают, что во время допросов Трончук вел себя спокойно. Только когда его спросили, жалеет ли он о своих поступках, мужчина расплакался.

Сейчас его арестовали на три месяца, убийце грозит пожизненное заключение. Мать погибшей Юлии вместе со своей сестрой отправилась в Польшу. Теперь им нужно вывезти старшего внука и решить вопрос с переправкой тел дочери и внучек для похорон в Украине.

Напомним, в Ивано-Франковской области 14-летний школьник во время кружкового занятия получил ранения из пневматической винтовки.

Ранее, 18 ноября, СМИ сообщали, что в Польше 16-летний подросток с острым предметом напал на 12-летнюю девочку из Украины. Ребенок получил серьезные ранения. Обидчиком украинки оказался 16-летний парень, гражданин Украины, который проживает в Жешуве.