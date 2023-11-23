В Украину придет временное потепление: когда ожидать (карта)

В конце недели и в начале следующей стоит ожидать похолодания — во многих областях синоптики прогнозируют мокрый снег и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25-30 метров в секунду.

В пятницу 24 ноября в Украине ожидается потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

"24-го ноября в Украине ощутимо потеплеет, оттепель. Температура воздуха в дневные часы повысится до +2+9 градусов, на юге будет +10+14 градусов. Ночь также отодвинет морозы, +1+3 градуса, на юге до +6 градусов, только в восточной части и местами в центральных областях -1-4 градуса, — сказала Наталья Диденко.

Она отметила, что на западе и севере Украины пройдут дожди, местами с мокрым снегом, на остальной территории будет без существенных осадков. По прогнозу Диденко, ожидается сильный юго-западный ветер.

Погода на 24 ноября

По прогнозу Укргидрометцентра, 24 ноября ожидается облачная погода. В западных, северных и северо-восточных областях будет дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории — без существенных осадков. Будет преобладать юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, в Украине, кроме южных регионов, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, в Карпатах — 25-30 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, на востоке — до 6 градусов мороза. Днем ожидается от 1 до 6 градусов тепла, в южной части — 6-11 градусов. В Карпатах будет снежить, температура воздуха ночью будет от 1 до 6 градусов мороза, днем около 0.

Прогноз погоды на 24 ноября

Прогноз погоды в Киеве и области на 24 ноября

Наталка Диденко отметила, что в Киеве 24 ноября ожидается облачная, влажная, ветреная, но более теплая погода. Синоптик прогнозирует дождь, местами с мокрым снегом. Ночью столбики термометров покажут около нуля, а днем — до 5 градусов тепла.

Синоптики Укргидрометцентра рассказали, что в Киевской области 24 ноября будет облачно и с дождем, ночью местами с мокрым снегом. Будет преобладать юго-западный ветер, 7-12 метров в секунду, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью будет от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем от 1 до 6 градусов тепла, в Киеве ночью ожидается 0-2 градуса тепла, а днем 3-5 градусов.

Кроме этого, в Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях. 24 ноября порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду, объявили І уровень опасности, желтый.

Когда ожидать осложнения погоды

Синоптик Диденко рассказала, что в конце этой недели и в начале следующей во многих областях ожидается мокрый снег и сильный ветер. Со вторника, 28 ноября, ночью будет доминировать морозная погода.

В ГСЧС сообщили, что в течение 26-27 ноября сильные снегопады ожидаются в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях, тогда как в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях — сильный мокрый снег и дождь, местами гололед.

"Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются метели, снежные заносы, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме этого, значительные дожди ожидаются в Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. Также усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, ожидаются в северных, центральных, южных областях и Крыму, тогда как до 25-30 метров в секунду — в Одесской и Николаевской областях. Зато в западных и восточных регионах порывы ветра будут 15-20 метров в секунду, а на акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 метров в секунду, высота волн — 20-30 дм и 30-50 дм — днем 26 и ночью 27 ноября.

Напомним, синоптики рассказали, что в Киеве зимой средняя температура сезона составит около 0 градусов. В частности, теплее всего будет 6 декабря — 5 градусов тепла.

Ранее метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что ноябрь может быть холоднее декабря. Народный синоптик Владимир Деркач прогнозирует, что в конце ноября может похолодать.