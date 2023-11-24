90-я годовщина Голодомора: декларацию ООН подписали 55 стран и Евросоюз, – Кулеба

Глава МИД заявил, что украинская дипломатия продолжить работать над восстановлением исторической справедливости в отношении жертв Голодомора.

Украина инициировала в ООН подписание Декларации к 90-й годовщине Голодомора 1932-1933 годов. Документ поддержали 55 государств и Евросоюз. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в социальной сети X.

"Я благодарен каждому государству-члену, занявшему эту принципиальную позицию. Важно, что Голодомору уделяется повышенное внимание в ООН, а количество подписей резко возросло со времени предыдущего подобного документа в 2018 году", – отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заявил, что украинская дипломатия будет и дальше работать, чтобы восстановить историческую справедливость и память о жертвах Голодомора.

"Ужасы Голодомора должны послужить четким напоминанием нынешнему и будущим поколениям о необходимости предотвращения таких зверств и попыток использовать продовольствие как оружия, которые являются одним из ключевых компонентов продолжающейся войны России против Украины", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

На сегодня Голодомор признали геноцидом украинского народа 31 государство, а также:

Европейский парламент и Парламентская ассамблея Совета Европы;

Балтийская ассамблея;

ЮНЕСКО;

Ватикан и Римская католическая церковь;

Меджлис крымскотатарского народа;

Правительства независимого Татарстана и Чеченской Республики Ичкерия в изгнании;

и еще целый ряд религиозных и общественных организаций.

24 ноября 2018 года, в День памяти жертв Голодомора, Россия выступила против признания Голодомора в Украине.

"Попытки представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа" не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами, они носят политизированный и антинаучный характер", – заявили в МИД РФ.

Напомним, росСМИ "возможно" подстрекали к геноциду украинцев. В докладе комиссии ООН вопрос геноцида украинского народа рассматривается только в свете публикаций в росСМИ, которые "возможно являются" подстрекательствами.

Ранее Фокус писал, почему ООН не видит в действиях Москвы геноцид. По словам аналитика Валерия Клочко, в ООН ждут на решение суда касательно признания действий российских оккупантов в Украине геноцидом, так как тогда организации будет на что опереться.