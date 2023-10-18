Преступления ВС РФ в Украине: почему ООН не видит в действиях Москвы геноцид (видео)

По словам аналитика Валерия Клочко, в ООН ждут на решение суда касательно признания действий российских оккупантов в Украине геноцидом, так как тогда организации будет на что опереться.

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В ООН не признают преступления Вооруженных сил Российской Федерации в Украине геноцидом украинского народа, однако это не окончательное решение. Об этом сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочко в эфире YouTube-канала Фокус 18 октября.

Валерий Клочко указал на то, что на данный момент в суде ООН идет судебный процесс касательно признания действий россиян против украинцев актом геноцида. К этому процессу присоединились многие страны.

Кроме того, над этим вопросом работают украинские власти и общественность. По словам эксперта, волонтеры активно занимаются документированием преступлений российские военных в Украине.

"Это может казаться на первый взгляд мелочью. Нет, это формирование абсолютно иной мысли, сознания за границей. Нам это очень важно", — сказал аналитик.

Валерий Клочко о признании дейсвий ВС РФ в Украине геноцидом (4:25)

Валерий Клочко также отметил, что не может отрицать мнение украинцев о превращении ООН в "аморфную институцию", однако в организации ожидают на решение суда, так как тогда им будет на что опереться.

Эксперт подчеркнул, что факт судебного решения будет сложно оспорить. По его словам, даже представитель РФ в ООН Василий Небензя не сможет отрицать наличие судебного решения.

Напомним, 25 сентября глава международной комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Украине Эрик Месе заявил, что некоторые высказывания, публикуемые в российских государственных и проправительственных СМИ "могут составлять преступление подстрекательства к геноциду".

Ранее, 5 сентября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к представителям ООН из-за их нежелания признать факт, что РФ устроила геноцид в Украине. Он назвал такую позицию "политической беззубостью".