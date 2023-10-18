Злочини ЗС РФ в Україні: чому ООН не вбачає в діях Москви геноцид (відео)

За словами аналітика Валерія Клочка, в ООН чекають на рішення суду щодо визнання дій російських окупантів в Україні геноцидом, оскільки тоді організації буде на що спертися.

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В ООН не визнають злочини Збройних сил Російської Федерації в Україні геноцидом українського народу, однак це не остаточне рішення. Про це сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочко в ефірі YouTube-каналу Фокус 18 жовтня.

Валерій Клочко вказав на те, що наразі в суді ООН триває судовий процес щодо визнання дій росіян проти українців актом геноциду. До цього процесу приєдналися багато країн.

Крім того, над цим питанням працюють українська влада та громадськість. За словами експерта, волонтери активно займаються документуванням злочинів російських військових в Україні.

"Це може здаватися, на перший погляд, дрібницею. Ні, це формування абсолютно іншої думки, свідомості за кордоном. Нам це дуже важливо", — сказав аналітик.

Валерій Клочко про визнання дій ЗС РФ в Україні геноцидом (4:25)

Валерій Клочко також зазначив, що не може заперечувати думку українців щодо перетворення ООН на "аморфну інституцію", проте в організації очікують на рішення суду, бо тоді їм буде на що спертися.

Експерт підкреслив, що факт судового рішення буде складно оскаржити. За його словами, навіть представник РФ в ООН Василь Небензя не зможе заперечувати наявність судового рішення.

Нагадаємо, 25 вересня голова міжнародної комісії ООН із розслідування воєнних злочинів в Україні Ерік Месе заявив, що деякі висловлювання, які публікують у російських державних і проурядових ЗМІ, "можуть становити злочин підбурювання до геноциду".

Раніше, 5 вересня, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся до представників ООН через їхнє небажання визнати факт, що РФ влаштувала геноцид в Україні. Він назвав таку позицію "політичною беззубістю".