"Перечеркнет сочувствие к России": почему на Западе не могут признать геноцид в Украине

Международная комиссия ООН снова не нашла доказательств геноцида в Украине. Это вызвало возмущение со стороны Киева. Эксперты объяснили, почему Украине важно, чтобы на Западе признали факт геноцида во время войны.

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Международная комиссия ООН, которая занимается расследованием нарушений в Украине, по-прежнему не нашла достаточно доказательств, чтобы сделать вывод, что в стране осуществляется геноцид. По словам главы комиссии Эрика Месе, для такой квалификации есть жесткие условия. В первую очередь, умысел преступников.

"Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим", — объяснил Мессе.

В марте 2023 года Международная комиссия ООН уже публиковала отчет о предыдушем расследовании нарушений в Украине во время войны. Тогда глава комиссии также говорил, что признаков геноцида не обнаружено. Это вызвало волну критики со стороны Киева и гневных обвинений ООН едва ли не в заигрывании с Россией.

Правозащитники объясняли, что с юридической точки зрения доказать геноцид довольно сложно. Но даже если комиссии удастся это сделать, и факт совершения геноцида в Украине признают на международном уровне, это не будет означать наверняка, что все военные преступники, которые совершали противоправные действия, будут наказаны. В лучшем случае, трибунал привлечет к ответственности кого-то из руководства РФ.

Усилить осуждение РФ

По словам экспертов, для международного сообщества "геноцид" звучит очень весомо. И если Международная комиссия ООН установит, что во время полномасштабной агрессии РФ против Украины российские войска не только совершали военные преступления, а намерено уничтожали украинцев как нацию, таким влиятельным людям как Папа Римский, будет неловко говорить о "великом наследии" России.

"Западное сообщество не всегда до конца разбирается в деталях, когда речь идет о войне России против Украины. И если действия РФ признают геноцидом, это повлияет на дальнейшие высказывания влиятельных людей. На этот факт будет невозможно закрыть глаза. И это перечеркнет сочувствие к России. Ведь до сих пор есть политические лидеры на Западе, которые поддерживают агрессию РФ, и им будет тяжелее продолжать это делать", — говорит Фокусу политический эксперт Александр Кочетков.

Римский статут Международного уголовного суда (МКС) определяет геноцид как действия, которые совершают с намерением уничтожить полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. У таких преступлений нет срока давности. А осуждение страны, которая занимается геноцидом, и превращение ее в полного изгоя на международном уровне, имеет более широкие возможности. Как минимум, таким странам как Китай, Бразилия, Индия будет сложнее продолжать сотрудничество с РФ без серьезных имиджевых потерь.

По словам экспертов, признание действий РФ в Украине геноцидом важно и с правовой точки зрения. Это позволяет более глубоко и ответственно рассматривать дела о преступлениях России против Украины в трибунале и привлекает большее количество сторон для осуждения РФ.

"С правовой точки зрения это сложная история. И РФ делает все, чтобы противодействовать этому. Например, заказывают разные статьи в ведущих западных изданиях, направленные против украинцев. Как это было в румынских СМИ, где часть экспертов, наверняка под влиянием России, сказали о том, что Украина пытается втянуть Румынию в Третью мировую войну, а вместе с ней и всю НАТО, педалируя тему взрыва от упавшего дрона на территории Румынии. У России есть целая сетка, которую я называю "путинский интернационал", она щедро финансируется, и в ней задействовано огромное количество людей на Западе, которые работают в интересах РФ, что усложняет признание некоторых действий", — отмечает в разговоре с Фокусом политический эксперт Олег Постернак.

Однако даже если Международной комиссии ООН не удастся найти доказательства совершения геноцида на территории Украины, по словам экспертов, это не изменит самого факта.

"Действия РФ на территории Украины однозначно попадают под определения геноцида. Известно о концентрационных лагерях, куда отправляют украинцев, об убийствах патриотов Украины на оккупированных территориях, о похищении украинских детей, о размещении детей на временно оккупированных территориях в специальных учреждения для идеологической обработки. Поэтом даже если международное сообщество не признает, что Россия целенаправленно уничтожает украинскую нацию, эти действия не перестанут быть таковыми", — говорит Постернак.

Напомним, в апреле 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой заявила, что насильственное перемещение украинских детей в Россию соответствует международной квалификации геноцида. Фактически, этот документ стал первым с начала полномасштабного вторжения РФ, где международное сообщество официально упомянуло о геноциде в отношении действий России.

Также в августе стало известно, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) может выдать новые ордера на арест президента РФ Путина. Одно из дел, по которому Путину могут выдать новый ордер — военные преступления ЧВК "Вагнер". Если докажут, что российские наемники сознательно убивали украинцев, а руководство РФ принимало в этом непосредственное участие, в МУС примут решение.