После "фильтрации" мужчин делят на три категории и отправляют за решетку, — мэр Мариуполя

По словам Вадима Бойченко, жителей оккупированных территориях также заставляют разбирать завалы — скрывать военные преступления ВС РФ, или отправляют воевать против ВСУ.

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В пятницу, 22 апреля, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что на оккупированных территориях россияне применяют отработанную систему фильтрации. Об этом Бойченко сообщил журналистам в эфире телемарафона.

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"Мужчин делят на три категории. Первая категория — госслужащие и муниципальные сотрудники — они сразу же получают наказание и отправляются за решетку, где их подвергают пыткам и прочему", — заявил мэр Мариуполя.

Мужчин, которые не служили в ВСУ, привлекают в ряды так называемый ДНР или российских войск. Других заставляют разбирать завалы, то есть скрывать следы преступлений российской армии.

Также сотни тысячи граждан Украины вывозят в Россию. По словам Михаила Подоляка, советника президента Украины, возвращение украинцев обратно станет еще одной войной с Россией, войной за наших граждан.

"Мы отслеживаем судьбу каждого украинца, который был насильственно перемещен в РФ. Делаем все возможное, чтобы вернуть наших людей, но понимаем, что это будет непросто", — заявил Подоляк.

Ранее Фокус сообщал, что насильственно вывезенных в РФ украинских граждан отправляют на работу на Сахалин и в другие отдаленные регионы РФ, откуда сами граждане РФ предпочитают выехать. Граждан Украины направляются в фильтрационные лагеря, затем их трудоустраивают и выдают документы с запретом в течение двух лет выезжать из определенных регионов.