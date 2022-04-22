Після "фільтрації" чоловіків ділять на три категорії та відправляють за ґрати, — мер Маріуполя

За словами Вадима Бойченка, мешканців окупованих територій також змушують розбирати завали — приховувати воєнні злочини ЗС РФ — або відправляють воювати проти ЗСУ.

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У п'ятницю, 22 квітня, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що на окупованих територіях росіяни застосовують відпрацьовану систему фільтрації. Про це Бойченко повідомив журналістів в ефірі телемарафону.

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"Чоловіків ділять на три категорії. Перша категорія — держслужбовці та муніципальні співробітники — вони відразу ж отримують покарання та вирушають за ґрати, де їх піддають тортурам та інше", — заявив мер Маріуполя.

Чоловіків, які не служили в ЗСУ, залучають до лав так званої ДНР чи російських військ. Інших змушують розбирати завали, тобто приховувати сліди злочинів російської армії.

Також сотні тисяч громадян України вивозять у Росію. За словами Михайла Подоляка, радника президента України, повернення українців назад стане ще однією війною з Росією, війною за наших громадян.

"Ми відслідковуємо долю кожного українця, якого було насильно переміщено до РФ. Робимо все можливе, щоб повернути наших людей, але розуміємо, що це буде непросто", — заявив Подоляк.

Раніше Фокус повідомляв, що насильно вивезених у РФ українських громадян відправляють на роботу на Сахалін та інші віддалені регіони РФ, звідки самі громадяни РФ вважають за краще виїхати. Громадяни України прямують у фільтраційні табори, потім їх працевлаштовують і видають документи із забороною протягом двох років виїжджати з певних регіонів.