Нет доказательств: факт геноцида в Украине установить не удалось, — глава комиссии ООН (видео)

По словам Эрика Месе, Украине эксперты обнаружили большое количество военных преступлений со стороны россиян. В первую очередь речь идет о пытках и атаках на энергетическую инфраструктуру.

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Глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе 4 сентября заявил, что до сих пор нет консенсуса того, происходит ли в стране геноцид. Так, члены комиссии прибыли с визитом в Киев и дали пресс-конференцию. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

По словам Эрика Месе, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем этот шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение согласно Конвенции должно быть физическим или биологическим", — заявил он.

Месе отметил, что расследование в Украине будут продолжаться. В некоторых российских СМИ были публикации, которые можно расценить как подстрекательства к геноциду. В то же время, Месе заявил, что этот вопрос будет рассмотрен отдельно.

Также глава комиссии ООН заявил, что в Украине эксперты обнаружили большое количество военных преступлений со стороны россиян. В первую очередь речь идет о пытках и атаках на энергетическую инфраструктуру.

"Вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности", — отметил Месе.

Эрик Месе о геноциде в Украине

Также сообщалось, что Международный суд ООН с 18 по 27 сентября 2023 года заслушает иск Украины к РФ относительно совершения геноцида. В дело вступают 32 государства, а слушания начнутся с аргументов представителей РФ, а затем — Украины.

Еще напомним, что пилот РФ, передавший Украине вертолет Ми-8, призвал россиян перейти на сторону ВСУ. По данным фильма "Сбитые летчики России", Украина предоставит российским пилотам, которые решат перейти на ее сторону, все гарантии, предусмотренные законом, включая финансовую компенсацию за переданную военную авиатехнику.