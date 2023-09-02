ООН предлагает снять часть санкций с РФ для возвращения к "зерновой сделке", — Anadolu

Предложения включают подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а также снятие санкций с российских производителей удобрений в Европе.

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Организация объединенных наций вместе с Турцией подготовили новые предложения, чтобы восстановить "зерновую сделку". Они предлагают подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции с российским Сергеем Лавровым заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений для восстановления "зерновой сделки". Предложение предусматривает:

подключить российскую дочернюю компанию Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT;

снять санкции с российских компаний, которые производили удобрения в Европе.

В издании утверждают, что альтернативные инициативы имеют проблемы с точки зрения безопасности и стоимости. После выхода РФ из соглашения, Украина начала экспортировать зерно через Румынию. Оттуда оно шло через Дунай и дальше в мир морем. Но мощностей недостаточно, потому что Черноморское соглашение давало возможность экспортировать 33 млн тонн зерна в год.

К тому же РФ заявила, что все гражданские корабли, которые будут отправляться в украинские порты будут считаться принявшими участие в войне на стороне Украины. Поэтому существует опасность как в Черноморском регионе, так и в районе Одесса-Ренни. Оккупанты неоднократно наносили удары по портовой инфраструктуре.

При этом РФ выдвинула свои требования:

подключение Россельхозбанка к SWIFT;

снять эмбарго на поставки запчастей к сельскохозяйственной технике в РФ;

снять ограничения на страхование судов и запрет на доступ к портам.

Напомним, 31 августа СМИ писали, что ВС РФ грабят украинские порты с помощью теневого флота.

29 августа журналисты писали, что во время встречи президентов Турции и РФ, будут обсуждать "зерновую сделку" .