ООН предлагает снять часть санкций с РФ для возвращения к "зерновой сделке", — Anadolu
Предложения включают подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, а также снятие санкций с российских производителей удобрений в Европе.
Организация объединенных наций вместе с Турцией подготовили новые предложения, чтобы восстановить "зерновую сделку". Они предлагают подключить дочернюю компанию Россельхозбанка к SWIFT. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции с российским Сергеем Лавровым заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений для восстановления "зерновой сделки". Предложение предусматривает:
- подключить российскую дочернюю компанию Россельхозбанка к системе международных платежей SWIFT;
- снять санкции с российских компаний, которые производили удобрения в Европе.
В издании утверждают, что альтернативные инициативы имеют проблемы с точки зрения безопасности и стоимости. После выхода РФ из соглашения, Украина начала экспортировать зерно через Румынию. Оттуда оно шло через Дунай и дальше в мир морем. Но мощностей недостаточно, потому что Черноморское соглашение давало возможность экспортировать 33 млн тонн зерна в год.
К тому же РФ заявила, что все гражданские корабли, которые будут отправляться в украинские порты будут считаться принявшими участие в войне на стороне Украины. Поэтому существует опасность как в Черноморском регионе, так и в районе Одесса-Ренни. Оккупанты неоднократно наносили удары по портовой инфраструктуре.
При этом РФ выдвинула свои требования:
- подключение Россельхозбанка к SWIFT;
- снять эмбарго на поставки запчастей к сельскохозяйственной технике в РФ;
- снять ограничения на страхование судов и запрет на доступ к портам.
Напомним, 31 августа СМИ писали, что ВС РФ грабят украинские порты с помощью теневого флота.
29 августа журналисты писали, что во время встречи президентов Турции и РФ, будут обсуждать "зерновую сделку" .