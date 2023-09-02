ООН пропонує зняти частину санкцій з РФ задля повернення до "зернової угоди", – Anadolu

Пропозиції включають підключення Россельхозбанку до системи SWIFT, а також зняття санкцій з російських виробників добрив у Європі.

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Організація обʼєднаних націй разом з Туреччиною підготували нові пропозиції, щоб відновити "зернову угоду". Вони пропонують під'єднати дочірню компанію Россельхозбанку до SWIFT. Про це повідомляє турецька інформагенція Anadolu.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час пресконференції з російським Сергієм Лавровим заявив, що ООН підготувала новий пакет пропозицій для відновлення "зернової угоди". Пропозиція передбачає:

під'єднати російську дочірню компанію Россельхозбанку до системи міжнародних платежів SWIFT;

зняти санкції з російських компаній, які виробляли добрива в Європі.

У виданні стверджують, що альтернативні ініціативи мають проблеми з точки зору безпеки та вартості. Після виходу РФ з угоди, Україна почала експортувати зерно через Румунію. Звідти воно йшло через Дунай й далі у світ морем. Але потужностей недостатньо, бо Чорноморська угода давала можливість експортувати 33 млн тонн зерна на рік.

До того ж РФ заявила, що всі цивільні кораблі, які відправлятимуться до українських портів будуть вважатись такими, що взяли участь у війни на боці України. Тому існує небезпека як у Чорноморському регіоні, так і в районі Одеса-Рені. Окупанти неодноразово завдавали ударів по портовій інфраструктурі.

При цьому РФ висунула свої вимоги:

підключення Россельхозбанку до SWIFT;

зняти ембарго на постачання запчастин до сільськогосподарської техніки у РФ;

зняти обмеження на страхування суден й заборону на доступ до портів.

Нагадаємо, 31 серпня ЗМІ писали, що ЗС РФ грабують українські порти за допомогою тіньового флоту.

29 серпня журналісти писали, що під час зустрічі президентів Туреччини та РФ, будуть обговорювати "зернову угоду".