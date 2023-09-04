Немає доказів: факт геноциду в Україні встановити не вдалося, — голова комісії ООН (відео)

За словами Еріка Мьосе, Україні експерти виявили велику кількість військових злочинів з боку росіян. Насамперед ідеться про тортури та атаки на енергетичну інфраструктуру.

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Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе 4 вересня заявив, що досі немає консенсусу щодо того, чи відбувається в країні геноцид. Так, члени комісії прибули з візитом до Києва і дали пресконференцію. Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

За словами Еріка Мьосе, комісія не має достатніх доказів, які відповідали б юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди в цьому злочині. Тому ми досліджуємо цей крок за кроком. Наразі в нас немає достатніх доказів, які відповідали б юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам'ятаєте, що це питання умислу, наміру злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення згідно з Конвенцією має бути фізичним або біологічним", — заявив він.

Мьосе зазначив, що розслідування в Україні триватимуть. У деяких російських ЗМІ були публікації, які можна розцінити як підбурювання до геноциду. Водночас Мьосе заявив, що це питання буде розглянуто окремо.

Також голова комісії ООН заявив, що в Україні експерти виявили велику кількість військових злочинів з боку росіян. Насамперед ідеться про тортури та атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності", — зазначив Мьосе.

Ерік Мьосе про геноцид в Україні

Також повідомлялося, що Міжнародний суд ООН з 18 по 27 вересня 2023 року заслухає позов України до РФ щодо вчинення геноциду. У справу вступають 32 держави, а слухання почнуться з аргументів представників РФ, а потім — України.

Ще нагадаємо, що пілот РФ, який передав Україні вертоліт Мі-8, закликав росіян перейти на бік ЗСУ. За даними фільму "Збиті льотчики Росії", Україна надасть російським пілотам, які вирішать перейти на її бік, усі гарантії, передбачені законом, включно з фінансовою компенсацією за передану військову авіатехніку.