В Украине действовали "реабилитационные центры", в которых принудительно удерживали людей: детали

По информации следствия, злоумышленники искали клиентов через объявления, а за свои услуги они брали от 8 до 20 тыс. грн в месяц.

Правоохранители разоблачили незаконные "реабилитационные центры" организаторы которых похищали и принудительно удерживали людей. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Тернопольской области.

По информации следствия, "реабилитационные центры" работали в трех областях и в них якобы лечили от алкогольной и наркотической зависимости.

Однако людей удерживали в помещениях с решетками на окнах и закрытыми дверями. В одной комнате проживало пять человек. На улицу работники заведения выпускали людей только под наблюдением, также было запрещено пользоваться телефоном.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

За свои услуги в заведении брали от 8 до 20 тыс. грн в месяц. Злоумышленники уверяли родственников зависимых людей, что все в порядке "но нужно еще время".

Пациентов они искали с помощью объявлений. Людей, которые не соглашались ехать в заведение на "лечение" злоумышленники вывозили силой.

Организовал незаконную деятельность житель Винницкой области, ему помогали четверо сообщников. Во время обысков правоохранители изъяли автомобили, записи о клиентах, "черную" бухгалтерию и объявления. Злоумышленникам сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы.

Сейчас идет следствие, подозреваемым в деятельности "реабилитационного центра" за содеянное грозит до 5 до 10 лет заключения.

Напомним, в мае 2021 года правоохранители разоблачили в Запорожье реабилитационный центр, в котором незаконно удерживали людей. По информации правоохранителей, людей держали под круглосуточной охраной и заставляли работать на стройке.

Также в ноябре этого года разоблачили частный пансионат на Буковине, в котором пожилых людей удерживали без согласия и в ужасных условиях.