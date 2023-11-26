На Львовщине в честь погибшего воина построили астрономическую обсерваторию (фото)

Здание создано в память павшего украинского воина Тараса-Тимофея Гаврилишина, который погиб на подступах к Херсону в ноябре 2022 года. В будущем там планируют проводить периодические астрокемпы и международные мероприятия.

Во Львовской области на горе Параска (Парашка), что в пределах национального природного парка "Сколевские Бескиды" построили горный туристический приют, который посвятили памяти погибшего на войне львовского пластуна Тараса-Тимофея Гаврилишина. Торжественное открытие приюта состоялось 25 ноября, в субботу, сообщает издание Zaxid.net.

Приют построен на южном склоне горы рядом с туристическим маршрутом 504 и в будущем, как сообщается, в нем будет размещаться астрономическая обсерватория. Сейчас же здание открыто для туристов, которые могут там бесплатно отдохнуть, переждать непогоду и даже переночевать.

Стройку начали по инициативе скаутской организации "Пласт", в которой состоял Гаврилишин. Как рассказала координатор проекта Юлия Гвоздович, погибший украинский воин больше всего мечтал соорудить хижину у горы Параска.

"Больше всего Тарас любил путешествия, море и горы. Также был ведущим инструктором "Пласта" по астрономии и морской навигации, членом экипажа казацкой "Чайки", — рассказывает о бойце Гвоздович.

Также сообщается, что приют фактически положил начало будущей сети в рамках заповедника по концепции "Парк темного неба". Над реализацией данного проекта работают друзья Гаврилишина, а также сотрудники Львовского астрономического общества. В их планах закупка к 20 апреля следующего года, то есть как раз ко дню рождения погибшего воина, мобильных телескопов и других предметов для организации астрономических наблюдений.

"Здесь планируют проводить периодические астрокемпы и международные мероприятия, а также развивать астрономию в местных школах. Кроме того, это первый туристический приют на Львовщине, построенный пластунами", — пояснили в скаутской организации.

Что известно о Тарасе Гаврилишине

Тарас-Тимофей Гаврилишин с позывным "Айсберг" вступил в организацию "Пласт" в 1997 году и принадлежал к юношескому куреню "Черноморцы". Позже много лет был инструктором по всем участкам практического планирования, в частности, был специалистом по водным, морским путешествиям и картографии. В этом ему помогали знания, которые он получил на географическом факультете Львовского Национального университета.

Тарас Гаврилишин

Тарас Гаврилишин

Гаврилишин также занимался прокладкой горных маршрутов, был туристическим гидом по Карпатам. Последние несколько лет профессионально занимался строительством современных лодок различных типов. За многолетнее распространение идеологии украинского мореплавания был награжден медалью 100-летия флага Военных морских сил Вооруженных сил Украины.

С первых дней полномасштабного российского вторжения пошел добровольцем на фронт, попав в 45-ю артиллерийскую отдельную бригаду Вооруженных сил Украины. Погиб 1 ноября 2022 года на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Работино 19 ноября погибли двое защитников родом из Тернопольщины. Это были 22-летний старший солдат Вадим Медведев и 29-летний солдат Игорь Коропецкий из села Горигляды, которые выполняли боевые задачи на Запорожском направлении.