Волны до 8-10 метров: на Крым обрушился сильный шторм (фото, видео)

Оккупационные власти предупредили, что скорость ветра может достигать 40 метров в секунду. Последствия шторма уже ощутили на себе жители Евпатории — бушующее море подтопило участок трассы вместе с пассажирским автобусом.

На территории Крымского полуострова в ближайшее время ожидается сверхмощный шторм. Волны могут достигать 10 метров в высоту. Об этом свидетельствуют данные мониторинговой системы Poseidon.

Отмечается, что пик непогоды на оккупированной территории будет фиксироваться с 21:00 26 ноября по 0:00 27 ноября. Высота волн в этот момент будет от 8 до 10 метров в высоту, что достигает уровня 3-4 этажей дома.

На опубликованных в сети роликах также можно увидеть, что у берегов уже начали бушевать волны.

Издание РИА Новости пишет, что в некоторых городах ураганный ветер на северо-западе Крыма может достигать 40 метров в секунду.

"Скорость ветра в Севастополе — 26, Херсонес — 25, Евпатория — 25 и Черноморское — ураган 40 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Так называемая глава "администрации" Евпатории Елена Демидова заявила, что непогода подтопила несколько домовладений на побережье, в связи с чем было принято решение эвакуировать 20 семей. Они будут отправлены в ближайшие санатории и пансионаты.

Также частично затопило междугороднюю трассу из Симферополя, в связи с чем пришлось перекрыть дорогу.

На Крым обрушился сверхмощный шторм Фото: Скриншот

Ранее российское МЧС сообщало, что на территории Крыма до 27 ноября было объявлено штормовое предупреждение.

"Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что Одесскую область накрыла непогода. В результате произошло 48 ДТП, а еще 131 населенный пункт остался без света. Высота сугробов может достигать 70 сантиметров. В результате аварий пострадали 2 человека, а чаще всего ДТП на трассах в регионе происходили с участием грузовиков или пассажирских автобусов.